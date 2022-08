L'ambassadeur vietnamien en Russie Dang Minh Khoi et des responsables de Krasnodar. Photo : VNA

Moscou (VNA) - L'ambassadeur vietnamien en Russie Dang Minh Khoi et une délégation de l'ambassade du Vietnam en Russie ont effectué du 9 au 11 août une visite de travail dans la province de Krasnodar, - le grenier à blé de la Russie.

Les Vietnamiens ont eu des séances de travail avec le vice-gouverneur de la province de Krasnodar, Alexander Ruppel, le 10 août et le maire par intérim de la ville de Krasnodar, Maxim Slyusarev, le 11 août. Les deux parties ont discuté de la perspective d'une coopération économique entre le Vietnam et la province de Krasnodar, convenu de déployer conjointement des efforts pour promouvoir la coopération à travers des mesures pratiques et efficaces, conformément aux potentiels et aux atouts des deux parties, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l'agroalimentaire, du textile, de la transformation du bois.

L'ambassadeur Dang Minh Khoi a exprimé sa volonté de promouvoir et d'organiser des forums de discussion en ligne et en présentiel entre les entreprises des deux pays afin qu'elles puissent apprendre davantage sur les forces de l'autre. Il a également sincèrement remercié l’autorité locale d'avoir créé les conditions permettant à la communauté vietnamienne de vivre et de faire des affaires en Russie. L'ambassadeur a également invité des représentants de Krasnodar à se rendre au Vietnam pour discuter directement avec des entreprises vietnamiennes.

Pour sa part, le vice-gouverneur de la province de Krasnodar, Alexander Ruppel s'est dit prêt à créer les conditions pour que les entreprises vietnamiennes investissent ou favorisent l'importation et l'exportation avec sa province. Le maire par intérim de Krasnodar Maxim Slyusarev a proposé d'aider à établir les relations de jumelage entre sa ville et une ville du Vietnam.

Dans le cadre de la visite, l'ambassadeur Dang Minh Khoi et la délégation ont visité le Parc industriel de la ville de Krasnodar, l'usine de confiserie, l'usine de nouilles, de pain et de champignons.

Auparavant, ils avaient rencontré la communauté vietnamienne vivant et faisant des affaires à Krasnodar, visité des établissements économiques investis par les Vietnamiens. -VNA