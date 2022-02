Paris, 5 février (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang et la cheffe de la délégation permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO Le Thi Hong Van ont reçu une délégation de l'ambassade du Laos, conduite par l'ambassadeur Kham-Inh Khitchadeth, venue présenter leurs vœux pour le Nouvel An lunaire (Têt).

L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang. Photo : VNA

L’ambassadeur lao Kham-Inh Khichadeth a déclaré que cette visite était sa première activité diplomatique depuis son entrée en fonction en janvier.Les deux parties se sont réjouies des progrès enregistrés l'année dernière dans le cadre de la solidarité spéciale Vietnam - Laos avec l'organisation d'une série d'événements diplomatiques importants malgré le COVID-19.Dinh Toan hang a souligné que 2022 marque le 60e anniversaire de la fondation des relations diplomatiques et 45 ans de la signature du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays, et a suggéré la promotion de la coopération et du soutien mutuel entre les agences représentatives vietnamiennes et laos pour co-organiser activités à l'occasion de l'Année de l'amitié et de la solidarité Vietnam-Laos, Laos-Vietnam cette année.Les deux ambassadeurs ont également convenu de prêter attention à leurs partages d'informations et échanges bilatéraux, notamment entre jeunes diplomates, contribuant à la mise en œuvre de l'accord de coopération des ministères des Affaires étrangères vietnamien et lao pour la période 2021 - 2025. - VNA