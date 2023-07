L'ambassadeur d'Italie au Vietnam, Antonio Alessandro. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, a remis le 13 juillet l'insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations" à l'ambassadeur d'Italie au Vietnam, Antonio Alessandro, pour honorer ses contributions à la consolidation et au renforcement des relations entre les deux pays.

L'ambassadrice Nguyen Phuong Nga a souligné qu'au cours de son mandat au Vietnam, l'ambassadeur Antonio Alessandro avait largement contribué à la promotion de la coopération bilatérale dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la sécurité et de la défense, de la culture, du tourisme et des échanges entre habitants.

Pendant la période difficile de la pandémie de COVID-19, l'ambassadeur a mobilisé le gouvernement italien pour offrir près de 3 millions de doses de vaccin anti-COVID-19 au Vietnam par le biais de la Facilité COVAX.

Mme Nguyen Phuong Nga a souligné que la coopération économique était un point positif dans les liens bilatéraux. Malgré de nombreuses difficultés mondiales, le commerce bilatéral a atteint le niveau le plus élevé jamais enregistré en 2022, avec 6,2 milliards de dollars, en hausse de 11% par rapport à 2021. Le gouvernement italien a également inscrit le Vietnam dans la liste des 20 pays prioritaires pour promouvoir le commerce et l'investissement jusqu'en 2030.

L'ambassadeur Antonio Alessandro a également accordé une attention particulière aux échanges culturels et aux relations interpersonnelles entre le Vietnam et l'Italie. L'ambassade d'Italie et la Casa Italia ont organisé de nombreuses activités telles que des expositions, des concerts et des tournois de golf, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle, à promouvoir les échanges sportifs, culturels et artistiques et à promouvoir le tourisme.

Lors de la cérémonie, l'ambassadeur Antonio Alessandro s'est dit honoré de recevoir cette distinction. Il s'est engagé à continuer à contribuer à la consolidation et au renforcement de l'amitié et de la coopération entre l'Italie et le Vietnam. -VNA