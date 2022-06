Photo :VNA



Khanh Hoa (VNA) - L'ambassadeur de l'Inde au Vietnam Pranay Verma a visité le 19 juin l’Université d’officiels d’information de Khanh Hoa dans la ville de Nha Trang, dans le cadre de sa visite de travail dans la province de Khanh Hoa (Centre).Le colonel Duong Khanh Toan, vice-recteur de l'université, a estimé que la coopération traditionnelle entre le Vietnam et l' Inde avait obtenu des réalisations importantes ces derniers temps, en particulier dans le domaine de la défense et de la sécurité. L'université entretient une coopération efficace avec le ministère indien de la Défense dans divers domaines, notamment le personnel de technologies d’information, la formation en langues étrangères, le développement de produits de technologies d’information et de télécommunications.Il a également fait une brève présentation des activités de formation et de recherche au Centre de technologies d’information et de langues étrangères parrainé par le gouvernement indien, également connu sous le nom de Parc de logiciels de l’Armée.Pranay Verma a exprimé sa joie devant les réalisations et les valeurs que le parc a créées pour la formation du personnel de l'armée vietnamienne. Il s’est déclaré convaincu qu'avec l'aide du gouvernement indien dans la deuxième phase, le parc deviendrait un établissement de formation de technologies d’information et de langues étrangères de premier rang pour l'armée vietnamienne et constituait un symbole de la coopération des deux pays dans le développement des ressources humaines. - VNA