Hanoï, 11 décembre (VNA) - L'ambassadeur de Chine au Vietnam Xiong Bo a accordé une interview à la presse sur la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping du 12 au 13 décembre.

L'ambassadeur de Chine au Vietnam Xiong Bo. Photo : VNA

Journaliste : 2023 marque le 15e anniversaire du partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine. Ces dernières années, les relations bilatérales ont maintenu une dynamique positive. Comment commentez-vous l’évolution des relations entre les deux Partis et les deux pays ces dernières années ?



Ambassadeur Xiong Bo : Tout d'abord, je tiens à souligner que les relations entre les deux Partis et deux pays sont très particulières. Nos deux pays sont des nations socialistes dirigées par les partis communistes et sont des voisins amis avec des montagnes et des rivières contiguës. On peut dire que les deux pays voisins qui présentent les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont rares dans le monde.



Lorsque nous parlons des relations entre les deux Partis et les deux pays, nous ne pouvons nous empêcher de rappeler les liens historiques entre les deux Partis et les deux nations dans le passé. Depuis le milieu du XXe siècle, au cours de la lutte prolongée pour l'indépendance nationale et la libération, les deux pays se sont toujours tenus côte à côte, se sont combattus et se sont soutenus ensemble et ont noué une amitié durable. Les Présidents Hô Chi Minh et Mao Zedong ont apporté une contribution extrêmement importante à l'édification de bases solides pour l'amitié entre les deux pays.



"L'amitié Vietnam-Chine est à la fois camaraderie et fraternité", ce qui démontre clairement les relations entre les deux Partis et pays. C'est également une déclaration faite par le président Hô Chi Minh.



Ces dernières années, sous la direction stratégique du secrétaire général Xi Jinping et du secrétaire général Nguyen Phu Trong, les relations entre les deux Partis et deux pays ainsi que le partenariat de coopération stratégique intégrale sino-vietnamien ont continuellement réalisé de nouveaux progrès. L'année dernière, juste après le succès du 20e Congrès national du Parti communiste chinois, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a accepté l'invitation à se rendre en Chine. Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a été le premier dirigeant étranger invité à se rendre en Chine, et cette visite a été très réussie. C'était aussi une visite d'importance historique. Les deux secrétaires généraux du Parti sont parvenus à des perceptions communes sur la promotion des relations sino-vietnamiennes à un nouveau niveau et ont défini la direction du développement des relations bilatérales dans la nouvelle période.



La confiance politique entre les deux parties s’est renforcée suite à la visite du secrétaire général Nguyen Phu Trong en Chine. Cette année, les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays ont maintenu des échanges stratégiques étroits.



Le président Vo Van Thuong s'est rendu en Chine pour participer au 3e Forum de la Ceinture et de la Route pour la coopération internationale. Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est rendu à Tianjin pour assister au Forum économique mondial. En septembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à l'Exposition Chine-ASEAN et Truong Thi Mai, membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, s'est rendu en Chine en avril. Des membres du Bureau politique du Comité central du PCV et des dirigeants de localités vietnamiennes se sont également rendus en Chine.



Récemment, Wang Yi, membre du Bureau politique, directeur de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCC et ministre des Affaires étrangères, s'est rendu au Vietnam et a coprésidé la 15e réunion du Comité directeur sino-vietnamien pour la coopération bilatérale. Le vice-président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, Wang Yong s'est également rendu au Vietnam.



Les secrétaires des comités du Parti des provinces chinoises et des régions autonomes telles que le Guangxi, le Yunnan et Hainan se sont successivement rendus au Vietnam.



Grâce à des réunions et des échanges de haut niveau, les dirigeants des deux parties ont échangé leurs points de vue sur des sujets importants, appris et consulté mutuellement leurs expériences dans le travail de construction du Parti et dans la gestion nationale.



Le commerce et les investissements ont été des moments forts dans les relations entre les deux pays.



Les échanges et la coopération entre les peuples des deux pays sont dynamiques. Après que les deux parties ont assoupli leurs politiques de prévention de la pandémie, les échanges entre les peuples ont rapidement repris. Au cours des 11 premiers mois de cette année, le nombre de touristes chinois visitant le Vietnam a dépassé 1,5 million.



Dans l'ensemble, depuis l'année dernière, les relations entre les deux Partis et pays ont maintenu une dynamique de développement très positive et solide. Nous sommes pleins de confiance dans le développement et l’avenir de la relation.



Journaliste : En quoi la prochaine visite revêt-elle une importance pour les relations bilatérales, Monsieur l'ambassadeur ?

Ambassadeur Xiong Bo : Il s'agit de la troisième visite au Vietnam du camarade Xi Jinping depuis la fin du 18e Congrès national du Parti communiste chinois en novembre 2012 en sa qualité de secrétaire général du Parti. Il s'agit d'une visite réciproque faisant suite à la visite du Secrétaire général Nguyen Phu Trong en Chine l'année dernière, et marque la troisième visite mutuelle des dirigeants des deux Partis depuis 2015.



La direction stratégique cohérente des plus hauts dirigeants des deux Partis constitue le plus grand avantage et une garantie fondamentale pour le développement des relations sino-vietnamiennes. Concernant le moment de la visite, nous devons tenir compte du contexte mondial actuel, dans lequel des changements sans précédent et évoluant rapidement se produisent. Des guerres et des conflits éclatent dans diverses régions, et en Asie de l'Est, la situation actuelle de paix et de stabilité est extrêmement précieuse.



En ce qui concerne la situation intérieure des deux pays, les efforts de construction socialiste des deux pays entrent actuellement dans une nouvelle voie et une nouvelle étape de développement. Je crois que les plus hauts dirigeants des deux Partis auront de nombreuses opinions à échanger sur cette question.



La prochaine visite constitue une opportunité très importante pour les dirigeants des deux pays de maintenir et de renforcer les échanges stratégiques dans la nouvelle situation, sur la base des fondements solides du partenariat de coopération stratégique intégral au cours des 15 dernières années. Il vise à déterminer la nouvelle position des relations bilatérales dans la nouvelle ère, à définir une nouvelle direction pour le développement suivant et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans divers domaines. Cela créera un nouvel élan pour le développement durable des relations sino-vietnamiennes. En résumé, cela pourrait être caractérisé comme un nouveau positionnement, une nouvelle direction et un nouvel élan.



Journaliste : Pouvez-vous nous dire quels sujets discuteront les dirigeants des deux Partis et des deux pays et quels accords importants seront signés au cours de cette visite ?



Ambassadeur Xiong Bo : Tout d'abord, les deux Partis considèrent la recherche du bonheur du peuple et la poursuite du progrès de l'humanité comme leurs tâches importantes. En ce qui concerne ces deux sujets importants, les deux parties s'informeront mutuellement des derniers développements de leur processus respectif de construction de Parti et d'État et se joindront à des discussions approfondies pour approfondir et élever davantage le partenariat de coopération stratégique intégral bilatéral dans la nouvelle ère. Comme je l'ai mentionné, les deux parties détermineront clairement l'orientation du développement des relations bilatérales dans la nouvelle situation.



Les hauts dirigeants des deux pays compareront également leurs notes sur une série de questions importantes, notamment la manière d'approfondir davantage la coopération politique, sécuritaire et économique et commerciale, les échanges entre les peuples et le travail conjoint dans les mécanismes multilatéraux.



Il est prévu que les deux parties signent des dizaines de documents de coopération importants dans des domaines tels que la coopération via le canal du Parti, la coopération entre agences et localités, la sécurité, la défense, la justice, la communication et les liens de développement, l'économie, le commerce et l'investissement, l'économie numérique, le développement vert, les importations et exportations de produits agricoles, l’irrigation et la coopération maritime.



Les dirigeants des deux pays discuteront des situations internationales et régionales d'intérêt mutuel. Par conséquent, cette visite du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping apportera une contribution importante au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région ainsi que dans le monde, et elle recevra certainement une large attention de la part de la communauté internationale.



Journaliste : Ces derniers temps, les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays ont toujours maintenu des échanges étroits. Quel rôle important cela joue-t-il dans le développement des relations entre les deux pays ?



Ambassadeur Xiong Bo : Comme je l'ai mentionné, persister dans le leadership stratégique des plus hauts dirigeants des deux Partis pour le développement des relations entre les deux Partis et les deux pays constitue le plus grand avantage et la garantie la plus fondamentale. Je pense qu'il s'agit également d'une expérience importante pour maintenir le développement sain, stable et durable des relations bilatérales au cours de ces dernières années.



On peut dire que chaque échange entre le secrétaire général Xi Jinping et son homologue vietnamien Nguyen Phu Trong est un échange important d'idées et de stratégies entre les deux grands hommes politiques, théoriciens et stratèges du marxisme contemporain, jouant un rôle directeur décisif dans le développement des relations entre les deux Partis et les deux pays.

L'amitié traditionnelle entre la Chine et le Vietnam, construite et entretenue par les présidents Hô Chi Minh et Mao Zedong, est considérée comme un atout commun précieux des deux pays.

Je pense que l’amitié étroite entre les chefs du Parti des deux pays constitue également un atout commun précieux des deux peuples. Les deux parties attendent avec impatience la prochaine visite au Vietnam du dirigeant chinois. - VNA