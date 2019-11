Le vice-ministre des Affaires étrangères, To Anh Dung, rend hommage à 39 victimes (Photo: VNA)

Hanoi, 8 novembre (VNA) - L'ambassadeur britannique au Vietnam, Gareth Ward, a présenté ses condoléances aux familles et aux proches des victimes retrouvées mortes dans un camion porte-conteneurs à Essex, au Royaume-Uni.

Dans une déclaration rendue publique le 7 novembre au soir, l'ambassadeur a déclaré: «La police d'Essex et le coroner principal de sa Majesté ont maintenant confirmé que les 39 victimes de la tragédie du camion d'Essex avaient été identifiées comme vietnamiens. Chacune des victimes a une famille et vient d'une communauté au Vietnam. C'est une très mauvaise nouvelle pour nous tous ».

«Au nom du Royaume-Uni, je tiens à exprimer mes sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. La prochaine étape consistera à faire en sorte que les victimes puissent rentrer chez elles le plus tôt possible dans leurs derniers lieux de repos ».

Plus tôt le même jour, le ministère vietnamien de la Sécurité publique et la police britannique ont annoncé que les 39 victimes retrouvées mortes le 23 octobre dernier dans un camion porte-conteneurs à Essex, au nord-est de Londres, étaient vietnamiens.

Le ministère de la Sécurité publique a déclaré que les victimes venaient de la ville de Hai Phong et de la province de Hai Duong au nord, ainsi que des provinces de Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh et Thua Thien-Hue dans la région centrale. -VNA