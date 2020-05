La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang (Photo: VNA)



Hanoi, 14 mai (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Japon suit de près l'enquête sur le meurtre d'un stagiaire technique vietnamien et prendra les mesures de protection des citoyens nécessaires pour garantir ses droits et intérêts légitimes.La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a fait cette déclaration le 14 mai lors d'une conférence de presse régulière.Selon l'ambassade du Japon, le 12 mai, le commissariat de police de Toyama Chuo a annoncé l'arrestation d'un Vietnamien de la ville de Hai Phong qui travaillait à la compagnie Takeda Shoji dans la préfecture de Toyama, soupçonné d'être impliqué dans le meurtre d'un citoyen de la province de Ha Tinh, a-t-elle dit.La police locale enquête et recueille maintenant des preuves, a-t-elle ajouté.Selon Mme Hang, le 23 avril, le Service provincial des Affaires extérieures de Ha Tinh a demandé l'aide pour rechercher un citoyen disparu au Japon. Le ministère des Affaires étrangères a ordonné à l'ambassade de contacter la police locale pour vérifier les informations et rechercher où se trouve la personne.Le poste de police de Toyama Chuo a déclaré le 7 mai que le corps du citoyen vietnamien avait été retrouvé dans une zone proche de son dortoir.Le ministère des Affaires étrangères a chargé le Département consulaire de coordonner avec les agences concernées vietnamiennes et étrangères le règlement des intérêts du travailleur conformément à la réglementation et de fournir des conseils et un soutien à la famille de la victime.L’ambassade travaille en étroite collaboration avec les parties concernées et les associations vietnamiennes au Japon pour achever les funérailles et ramener les cendres de la victime à la maison. -VNA