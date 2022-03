Photo d'illustration : VNA

L'ambassade a envoyé une note diplomatique au ministère des Affaires étrangères de la République tchèque, suggérant que les agences compétentes facilitent l'évacuation des citoyens vietnamiens, a-t-il déclaré aux correspondants de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) en République tchèque.En outre, il s'est coordonné avec les Associations des Vietnamiens , des étudiants et des jeunes vietnamiens en République tchèque pour créer un comité de soutien aux Vietnamiens fuyant l'Ukraine, a-t-il ajouté.Le comité a fourni des informations sur les politiques et réglementations imposées par l'Union européenne (UE) aux réfugiés d'Ukraine et a aidé les Vietnamiens avec des papiers consulaires et des biens essentiels.Une page Facebook a été créée pour fournir des mises à jour sur les politiques et réglementations pertinentes pour les Vietnamiens, selon l'ambassadeur.Le comité a envoyé des volontaires dans les gares routières et ferroviaires pour aider les évacués vietnamiens et leur a donné des consultations juridiques pour décider s'ils devaient rester en République tchèque ou déménager dans d'autres pays.Ceux qui décident de rester en République tchèque recevront une aide pour le logement, les nécessités et l'enregistrement de la résidence, a déclaré le diplomate, ajoutant que près de 300 Vietnamiens évacués d'Ukraine ont reçu une telle aide.En réponse à l'appel du comité de soutien, la communauté vietnamienne en République tchèque a levé un fonds de 20.000 EUR (22.000 dollars) pour aider les Vietnamiens qui ont fui l'Ukraine pour la Pologne et la Roumanie.Le diplomate vietnamien a déclaré que l'ambassade et le comité continueraient d'aider les Vietnamiens fuyant l'Ukraine pour la République tchèque à stabiliser leur vie ou à retourner dans leur pays d'origine sur les vols de rapatriement du gouvernement vietnamien. - VNA