Moscou (VNA) - Une délégation de l’ambassade du Vietnam en Russie conduite par l’ambassadeur Dang Minh Khôi s’est rendue mardi 14 février au Sadovod Shopping Complex à Moscou pour s’enquérir de la situation commerciale des ressortissants vietnamiens sur place.

L’ambassadeur Dang Minh Khôi s’exprime lors de sa visite au Sadovod Shopping Complex à Moscou. Photo : VNA

Lors de la rencontre, les représentants de 7.000 ressortissants vietnamiens ont présenté à la délégation la situation des entreprises et les activités de soutien aux hommes d’affaires vietnamiens en 2022 et leur plan de soutien pour cette année.

A cette occasion, le diplomate a adressé ses vœux du Nouvel An lunaire aux hommes d’affaires et a salué leurs efforts pour surmonter les difficultés et s’entraider, en particulier dans des circonstances difficiles.

Dang Minh Khôi a également exprimé ses remerciements au conseil d’administration et au conseil d’administration du centre commercial Sadovod pour l’organisation d’activités culturelles et sportives pour les hommes d’affaires.

Il a exhorté le conseil d’administration du centre à accorder plus d’attention à l’environnement de travail des commerçants, en particulier la sécurité, la prévention des incendies et des maladies, ainsi qu’à créer les conditions nécessaires pour qu’ils puissent accomplir les procédures requises par les autorités locales.

Pour sa part, Maksim Rashbilovich Zakharyaev, président du conseil d’administration du Sadovod Shopping Complex, a hautement apprécié l’assiduité et le travail acharné des Vietnamiens au centre.

Il a parlé du plan de développement du centre commercial avec des activités pour continuer à créer un environnement d’affaires approprié afin que les hommes d’affaires puissent améliorer et développer leurs activités commerciales. – VNA