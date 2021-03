Lors de la cérémonie. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - Le 17 mars, l'ambassade du Vietnam en Inde, avec le soutien du Centre d'étude sur l'Inde relevant de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh et du Centre d'étude sur le Vietnam à New Delhi, a annoncé le programme de bourses Ambassadeur 2021 pour les étudiants vietnamiens.

L'événement, organisé à la fois en personne et en visioconférence, a vu la participation de diplomates de certains pays membres de l'ASEAN, de représentants de plusieurs établissements éducatifs indiens et vietnamiens.

Le programme de bourses Ambassadeur 2021 comprend 113 bourses d'étude destinés aux étudiants vietnamiens venant en Inde pour suivre des programmes de licence, de maîtrise et de doctorat dans quatre universités indiennes. Ce programme donne la priorité aux étudiants en situation difficile, aux étudiants issus des minorités ethniques et des groupes vulnérables.

Lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Chau, a grandement apprécié le dynamisme des universités indiennes pour apporter des opportunités aux étudiants vietnamiens. Il a déclaré souhaiter que grâce à ce programme, de nombreux étudiants vietnamiens aient l'opportunité de venir en Inde pour étudier et découvrir la culture du pays d’accueil. -VNA