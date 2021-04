Londres (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, en coopération avec le “Vietnam-UK Network” et l’Association des Vietnamiens au Royaume-Uni, a organisé le 1er avril une cérémonie virtuelle pour présenter un livre sur le marché britannique.



Ce livre est un produit commun d'experts de l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, du “Vietnam-UK Network” et de l'Association des Vietnamiens au Royaume-Uni. Il donne des conseils aux entreprises vietnamiennes pour accéder au marché britannique, en les aidant à comprendre des besoins d’importation de marchandises, des règles de base relatives à la conduite des affaires au Royaume-Uni, des méthodes de paiement et de résolution des litiges commerciaux au Royaume-Uni...



L’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Tran Ngoc An, a déclaré espérer que le livre sera utile, contribuant au développement des relations commerciales entre les deux pays.

Le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung et l'ambassadeur britannique au Vietnam, Gareth Ward, échangent des notes publiques confirmant la date d'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre leurs pays (UKVFTA). Photo : VNA

Le Vietnam et le Royaume-Uni ont signé un accord de libre-échange le 29 décembre 2020 pour que le commerce bilatéral ne soit pas interrompu après le Brexit. Au cours des deux premiers mois de 2021, le commerce bilatéral a augmenté de 20% après l'application temporaire de cet accord, selon l’ambassadeur Tran Ngoc An. -VNA