Hanoi (VNA) - Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a chargé l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni de collaborer avec la police britannique dans l’identification des 39 personnes trouvées mortes le 23 octobre dans un camion frigorifique à Essex, à l’est de Londres.

La police a découvert les 39 corps dans la zone industrielle de Grays, dans le comté d’Essex, à l’est de Londres. Photo : AFP

Les services compétents et les collectivités locales vietnamiennes sont par ailleurs tenus de fournir toute information nécessaire à cet effet.



Au cas où des Vietnamiens feraient partie des victimes, l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni recourrait aux mesures de protection nécessaire.



Deux numéros de téléphone d’urgence sont disponibles: +44 7713 181501 (numéro de l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni) et +84 981 8484 84 (numéro du service de protection des ressortissants vietnamiens).



Au Royaume-Uni, la police continue d’enquêter pour comprendre les causes de cette tragédie. Deux nouveaux suspects ont été arrêtés dans l’enquête. Le chauffeur du véhicule, lui, est toujours en garde à vue.



Ces deux arrestations font monter à trois le nombre de suspects dans cette affaire : la police avait déjà arrêté le jour même de la découverte le conducteur du camion, soupçonné de meurtre. Il était encore interrogé vendredi, après avoir vu sa garde à vue prolongée.



L’entreprise Global Trailer Rentals (GTR), basée à Dublin, a de son côté confirmé être propriétaire de la remorque réfrigérée où ont été retrouvés les corps. Elle a aussi précisé que la remorque était équipée d’un enregistreur GPS dont les données seront fournies aux enquêteurs.



Le camion est entré dimanche 20 octobre au Royaume-Uni par le port de Holyhead, sur la côte ouest, en provenance de Dublin. Puis il a pris en charge le conteneur à 0h30 mercredi dans le port de Purfleet, sur la Tamise, où il était arrivé en provenance de Zeebruges, en Belgique. Le camion et son chargement ont quitté le port vers 1h05.



Peu avant 1h40, la police a été appelée par les secours qui ont découvert les 39 corps dans la zone industrielle de Grays, dans le comté d’Essex, à l’est de Londres. – VNA