Hanoi (VNA) - L’ambassade du Royaume-Uni à Hanoi a publié lundi 28 octobre un communiqué sur la tragédie dans laquelle 39 personnes ont été retrouvées mortes le 23 octobre dans un conteneur dans le parc industriel de Waterglade au comté d’Essex au Royaume-Uni.

Photo: VNA



L’ambassadeur du Royaume-Unis à Hanoi, Gareth Ward, a déclaré qu’il avait eu une rencontre dans la journée avec le ministère vietnamien de la Sécurité publique pour discuter de cette tragédie.



"Pour l’instant, nous n’avons pas reçu de confirmation quant à savoir qui sont ces personnes et d’où elles viennent. Mais quelle que soit leur nationalité, nos coeurs vont à leurs familles et à leurs amis", lit-on dans le communiqué.



"Nous savons qu’il y a beaucoup d’inquiétude parmi les communautés vietnamiennes du Royaume-Uni et du Vietnam sur cette tragédie. J’ai discuté avec le ministère de la Sécurité publique de la manière dont nous travailleront en étroite collaboration au cours du processus d’identification des victimes".



"Comme la police britannique l’a expliqué à mon collègue, l’ambassadeur du Vietnam à Londres, ce processus d’identification prendra du temps pour s’assurer de l’identité des victimes, de l’exactitude des informations médico-légales et sécuriser les informations relatives à l’enquête en cours", a-t-il encore indiqué.



L’ambassadeur Gareth Ward a déclaré que le Vietnam et le Royaume-Uni sont des amis et des partenaires et que l’ambassade du Royaume-Unis au Vietnam travaillera avec les agences compétentes pour sensibiliser le public aux risques de traite des êtres humains afin de poursuivre les coupables et de protéger les personnes vulnérables.



L’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni s’est déclarée prête à prendre toutes les mesures nécessaires si l’une des 39 personnes retrouvées mortes dans un conteneur dans la zone industrielle de Waterglade à Essex était confirmée ressortissante vietnamienne.



Elle continue de transmettre à la police anglaise et aux organes compétents locaux les informations fournies par des familles vietnamiennes qui craignent que leurs enfants ne se comptent parmi les 39 victimes.

Au Vietnam, le ministère de la Sécurité publique a chargé le Département de la police d’enquête sur la criminalité liée à l’ordre social de collaborer avec les provinces de Hà Tinh et Nghê An (Centre) afin de vérifier les informations relatives aux habitants qui auraient disparu lors de leur déplacement de la France vers le Royaume-Uni.

Le ministère de la Sécurité publique mène également une enquête pour vérifier s’il y a ou non un particulier ou une organisation qui emmène illégalement des citoyens vietnamiens à l’étranger.



Auparavant, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a chargé le ministère de coordonner avec le ministère des Affaires étrangères et les comités populaires de Nghê An et Hà Tinh et les localités et agences concernées à cette fin.



Le chef du gouvernement a également demandé au ministère de la Sécurité publique de détecter tout cas d’envoi illégal de citoyens vietnamiens à l’étranger et d’appliquer des sanctions strictes en cas d’infraction.



Il a demandé au ministère des Affaires étrangères de charger l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni de suivre de près l’affaire et de collaborer avec les autorités britanniques pour vérifier l’identité des victimes s’il y aurait des Vietnamiens, tout en prenant les mesures nécessaire de protection des citoyens. – VNA