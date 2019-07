Photo : VNA

Thai Nguyen (VNA) - L’ambassade de Thaïlande au Vietnam a organisé, le 28 juillet, des activités caritatives dans la commune de Yen Lac, district de Phu Luong, province septentrionale de Thai Nguyen, à l’occasion du 67e anniversaire du roi de la Thaïlande, Rama X.

Des représentants de l'ambassade thaïlandais ont visité et offert 29 cadeaux de 500.000 dongs chacun à des enfants démunis de l'école primaire Yen Lac 2. Ils ont également remis une télévision, six ventilateurs électriques ainsi que d'autres meubles et équipements à l'école.

La délégation a planté dix cassiers, dont la fleur est considérée comme la fleur nationale de la Thaïlande, dans le hameau de Dong Xien, commune de Yen Lac.

La commune de Yen Lac s’inscrit dans le programme de la mise en œuvre du projet de développement durable de la communauté fondé sur une «philosophie d'économie suffisante» (SEP) du roi Rama IX.

Lancé en 1927, le SEP vise à améliorer la vie des pauvres en Thaïlande, ce qui a été appliqué avec succès dans plus de 20 pays du monde, notamment au Laos, au Cambodge, au Timor-Leste, au Sri Lanka, entre autres. - VNA