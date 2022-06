Lâm Dông (VNA) – Le secteur agricole de Lâm Dông (Hauts Plateaux du Centre) a affiché ces dernières années un taux de croissance plus élevé que la moyenne nationale (5%/an). Entretien avec le Dr. Pham S, vice-président du Comité populaire provincial.



- Pour atteindre l’objectif d’une agriculture globale, durable et moderne, comment la province de Lâm Dông a-t-elle défini ses orientations et plans d’action ?

Pham S, vice-président de la province de Lâm Dông.

Nous avons publié les résolutions thématiques, ainsi qu’une série de programmes et de plans spécifiques pour promouvoir l’agriculture dans le but qu’elle soit “complète, durable et moderne”. Les résultats ont confirmé que l’application des hautes technologies, associée au développement des chaînes de production et de consommation permet d’obtenir les résultats les plus efficaces.



Ces dernières années, le secteur agricole provincial a toujours affiché une croissance plus élevée que la moyenne nationale (5%/an), notamment pendant la période où l’économie a été fortement affectée par la pandémie de COVID-19. L’an passé, l’agriculture a affirmé son rôle de pivot, contribuant jusqu’à 41% au PIB de la province.



Pour parvenir à ces objectifs, Lâm Dông met en œuvre de nombreux mécanismes et politiques de développement agricole et rural synchrones et unifiés, tels que les soutiens au développement de la production agricole. Concrètement, épauler la création de modèles synchrones et fermés, la formation professionnelle, technique et technologique ; remplacer le soutien pré-investissement par celui post-investissement pour les articles appropriés ; donner la priorité à l’assistance aux agriculteurs en situation difficile, aux ménages des minorités ethniques, etc).



Nous appliquons aussi les politiques de recherche scientifique, de restructuration des cultures et de l’élevage (activités d’hybridation, pro-duction d’espèces végétales et animales, conversion de nouvelles variétés adaptées aux pratiques de production de la province). Rénover les mécanismes de crédit pour le développement agricole et rural, faciliter l’accès aux crédits pour les agriculteurs et les entreprises, créer les conditions permettant aux unités et particuliers d’accéder à des prêts préférentiels, encourager et soutenir les projets de start-up… sont aussi des mesures à mettre en oeuvre.



