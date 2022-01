Lâm Dông (VNA) – La province de Lâm Dông sur les Hauts Plateaux du Centre a dévoilé son plan d’accueil de 5 millions de visiteurs, dont 150.000 étrangers cette année, a-t-on entendu lors d’une récente conférence organisée par le Département provincial de la culture, des sports et du tourisme.

La ville de Dà Lat. Photo: vietnamnet.vn

À cette fin, la province prévoit de restaurer certaines fêtes traditionnelles de groupes ethniques minoritaires et de lancer de nouveaux produits touristiques, tels que circuits d’aventure au lac Tuyên Lâm dans la station balnéaire de Dà Lat et le parc national de Bidoup Nui Bà, soins de santé, camping ou glamping (contraction de "glamour" et "camping") à Dà Lat.

Elle présentera également un festival de voyages d’une semaine et développera Dà Lat en tant que ville touristique intelligente.

"Lâm Dông a reçu un grand nombre de vacanciers à la fin de l’année dernière, de bon augure pour la reprise de l’industrie en 2022", a déclaré la vice-directrice du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, Nguyên Thi Bich Ngoc.

La province améliorera non seulement la qualité de ses services et créera de nouveaux produits, mais offrira également aux visiteurs les meilleures conditions en ce qui concerne les règles de prévention et de contrôle du Covid-19, compte tenu de la couverture vaccinale relativement élevée, a-t-elle déclaré. – CPV/VNA