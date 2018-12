Hanoi, 19 décembre (VNA) - Le 38e Festival national de la Télévision se tiendra du 19 au 22 décembre dans la ville de Da Lat, province de Lâm Dông (Hauts - Plateaux du Centre).

Panorama de la conférence de presse sur l'événement. Photo: TapchiTuyengiao



Cet évènement, annuel, sera organisé par la Télévision du Vietnam en coordination avec le Comité populaire de la province, avec comme but d’honorer les meilleurs produits ainsi que de donner l'opportunité aux producteurs de partager expériences comme difficultés.



Cette année, le Comité d’organisation continuera de sélectionner les meilleures œuvres qui ont été distribuées sur le réseau de la télévision vietnamienne au cours de l’année 2017 dans neuf catégories : programme pour enfants, film documentaire, reportage, programme thématique - sciences et éducation, programme “Échange - Dialogue - Séminaire”, télévision en langues vernaculaires, programme de chant et danse, programme de théâtre, téléfilm.



Les œuvres candidates doivent refléter les réalisations nationales dans la politique, l'économie, la culture et la société, mettre en valeur de bonnes personnes et de bonnes actions, des exemples dans la construction d'une nouvelle vie culturelle, la réduction de la pauvreté, la lutte contre la corruption, la protection de la sécurité, de l'ordre public, la sécurité routière ainsi que dans la construction d'une culture avancée imprégnée de l'identité nationale...



Jusqu'à présent, le comité d’organisation a reçu près de 500 œuvres candidates, dont 148 œuvres dans la catégorie "reportage".



Dans le cadre de ce festival sont aussi prévus un colloque sur le thème “Réseaux sociaux et télévision” et une exposition photographique. - CPV/VNA