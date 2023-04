Des représentants d'entreprises vietnamiennes et allemandes au programme d'échange. Photo: VNA





Un programme de promotion commerciale tenu le 21 avril a vu la participation des représentants d’entreprises allemandes telles que Weber & Schaer GmbH, Blickle Räder Rollen GmbH, VLK EuropeConsult GmbH, GLB Germany GmbH et de 15 exportateurs de caoutchouc du Vietnam.



Prenant la parole lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a souligné le développement vigoureux des relations entre les deux pays dans tous les domaines, notamment depuis l’établissement de leur partenariat stratégique. L’Allemagne est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam dans l'Union européenne (UE) et le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l’Allemagne en Asie du Sud-Est. Berlin (VNA) - L' Association du caoutchouc du Vietnam (VRA) s'est coordonnée avec le service commercial de l'ambassade du Vietnam en Allemagne pour organiser des échanges et programmes de promotion commerciale en faveur d'une délégation d'entreprises vietnamiennes de caoutchouc en visite en Allemagne du 20 au 27 avril.Un programme de promotion commerciale tenu le 21 avril a vu la participation des représentants d’entreprises allemandes telles que Weber & Schaer GmbH, Blickle Räder Rollen GmbH, VLK EuropeConsult GmbH, GLB Germany GmbH et de 15 exportateurs de caoutchouc du Vietnam.Prenant la parole lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a souligné le développement vigoureux des relations entre les deux pays dans tous les domaines, notamment depuis l’établissement de leur partenariat stratégique. L’Allemagne est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam dans l'Union européenne (UE) et le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l’Allemagne en Asie du Sud-Est.

L’ambassadeur a exprimé le souhait que les entreprises profiteraient des opportunités pour conquérir le marché allemand, très exigeant certes mais à fort potentiel.



Selon Huynh Van Bao, vice-président de l'Association du caoutchouc du Vietnam, l’industrie vietnamienne du caoutchouc, les entreprises du caoutchouc en particulier, ont obtenu ces dernières années des résultats positifs.



Les exportations nationales de caoutchouc, dont le caoutchouc naturel, les produits en caoutchouc et le bois d’hévéa, ont atteint environ 10,4 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de 9,1 % en glissement annuel.



Cette année, l’industrie vietnamienne du caoutchouc se fixe pour objectif un chiffre d’affaires à l’exportation de 11,1 milliards de dollars, soit une hausse de 7,6 % par rapport à 2022.



Actuellement, la superficie d’hévéas au Vietnam est de 929.500 hectares, soit 7,2% du total mondial. Le rendement moyen est estimé à 1.720 kg par hectare, se classant au premier rang en Asie. Le Vietnam est le troisième exportateur mondial de caoutchouc, représentant 17,4% du commerce mondial.



Dô Viêt Hà, représentant du service commercial de l’ambassade du Vietnam en Allemagne, a déclaré que la demande allemande d’importation de caoutchouc naturel et de produits en caoutchouc était énorme.



En 2021, le Vietnam était le quatrième fournisseur de caoutchouc naturel de l’Allemagne, avec 40,58 mille tonnes, d’une valeur de 84,25 millions de dollars. L’Allemagne est un grand marché avec des exigences strictes en matière de qualité des produits. Les entreprises de caoutchouc doivent donc étudier attentivement les normes techniques de l’UE. Par exemple, les réglementations sur le marquage CE, la sécurité des produits, l’étiquetage, l’emballage et surtout la responsabilité sociale des entreprises.



Lors de l’événement, les entreprises vietnamiennes et allemandes ont eu des discussions concrètes sur les besoins d’importation de caoutchouc et de produits en caoutchouc.



Tobias Boysen, directeur des ventes de Weber & Schaer GmbH & Co.KG, a hautement apprécié la qualité des produits en caoutchouc du Vietnam et l’obtention par de nombreuses entreprises vietnamiennes des certifications internationales sur l’exploitation forestière durable telles que FSC et PEFC.



Le groupe Weber & Schaer a déclaré qu’il augmenterait ses importations de caoutchouc naturel, de latex et de produits en caoutchouc en provenance du Vietnam.



Martin Sülzle, chef du service d’importation du groupe Blickle Räder & Rollen, qui dispose de succursales dans 120 pays à travers le monde, a annoncé que son groupe avait besoin d’importer des produits en caoutchouc et envisageait de coopérer avec le Vietnam dans un proche avenir. -VNA