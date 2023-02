Des élèves dans la région montagneuse. Photo: VNA



Berlin (VNA) - Le Service universitaire mondial Allemagne (WUS) et le Land allemand de Saxe-Anhalt ont offert 30 équipements de filtration d’eau portable PAUL à 30 écoles dans des régions montagneuses et reculées du Vietnam, les aidant à accéder et à utiliser pour longtemps de l’eau potable.

Tous ces appareils ont été transportés gratuitement de Francfort/Main à Hanoï par la compagnie aérienne vietnamienne Vietnam Airlines. Il s’agit de cadeaux précieux pour de nombreuses régions montagneuses, éloignées, zones touchées par des catastrophes naturelles et sans eau potable.

Crée par le Pro.Dr. Franz-Bernd Frechen de l’Université de Kassel (Land de Hesse), PAUL (Portable Aqua Unit for Live Saving) est un système de filtration d’eau fonctionnant sans produits chimiques ou dépense énergétique. Avec cet équipement, l’eau des rivières ou des puits peut être traitée en eau potable. Elle peut alimenter quotidiennement plus de 400 personnes avec 1.200 litres d’eau.

Un équipement de filtration d’eau portable PAUL. Photo: VNA



Jusqu’à présent, WUS a fourni un total de 301 systèmes de filtration d’eau portable PAUL au Vietnam ces dernières années, dont 91 financés par le Land de Saxe-Anhalt. Ces dons ont permis à plus de 120.000 élèves et enseignants d’avoir l’accès à l’eau potable chaque jour.

Kambiz Ghawami, président de WUS, a déclaré que le Vietnam avait fait de grands progrès dans la mise en œuvre des 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies dont l’accès à l’eau potable.

A cette occasion, le Dr Kambiz Ghawami a remercié Vietnam Airlines d'avoir soutenu les activités humanitaires au Vietnam.

Le soutien continu et pratique de WUS, des autorités centrales et locales d’Allemagne ces dernières années ont contribué à approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays. -VNA