Panorama du colloque. Photo: VNA

Berlin (VNA) – Un colloque sur le renforcement de la coopération dans le cadre du programme de Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) vers l’objectif “zéro émission nette” pour le Vietnam d’ici 2050, a eu lieu le 31 mars en Allemagne.



L'événement a été organisé par l’ambassade du Vietnam en Allemagne, en collaboration avec le Vietnamese Innovation Network in Europe (VINEU - Réseau d'innovation vietnamien en Europe).



Dans son discours, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a affirmé qu'il s'agissait de la première discussion approfondie officielle et publique sur la mise en œuvre du JETP (Just Energy Transition Partnership). Il a également souligné que le Vietnam avait besoin de la coopération et du soutien de partenaires internationaux pour réaliser ses engagements pris lors de la COP26 et son ambition d’atteindre “zéro émission nette” d’ici 2050.



Paricipant au colloque par visioconférence, le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Dang Hoang An, a présenté les efforts du Vietnam pour réaliser ses engagements. Selon lui, le processus de transition énergétique au Vietnam s'accélère en exploitant les ressources intrinsèques, parallèlement à une coopération renforcée et au soutien des partenaires internationaux.