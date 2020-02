Hanoi (VNA) – Le projet d’appui à la mise en œuvre de l’Accord de Paris au Vietnam (VN-SIPA), mis en œuvre entre 2019 et 2023, bénéficie d’une aide non remboursable de 10,3 millions d’euros octroyées par le gouvernement allemand.

La politique de mise en œuvre du projet a été approuvée par décision Nº363 en date du 3 avril 2019 du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.

Le projet implique l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) ; les ministères vietnamiens des Communications et des Transports, de l’Agriculture et du Développement rural, du Plan et de l’Investissement, des comités populaires des provinces de Quang Binh et Hà Tinh (Centre).

Il aide le gouvernement vietnamien à établir les conditions générales nécessaires à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national (CDN) conformément à l’Accord de Paris.

L’amélioration de la législation climatique vise à fournir au pays une base solide pour une politique climatique ambitieuse à moyen et long terme.

L’équipe du projet a collaboré avec la GIZ, des ministères, secteurs et localités vietnamiens concernés pour établir un plan global avant de discuter avec des partenaires et organes participants, des activités principales prévues d’ici 2023.

Le projet comprend cinq volets qui soutiennent le développement d’un cadre institutionnel pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris, l’intégration de stratégies de protection de l’environnement dans les portefeuilles des ministères, la réduction des émissions de CO2 ainsi que la coordination des projets dans le cadre de l’Initiative internationale sur le climat (IKI). -VNA