Photo: APS



Alger (VNA) – L’Algérie s’engage à poursuivre les efforts conjoints pour développer la coopération économique et commerciale avec le Vietnam, en établissant un partenariat stratégique pour mieux exploiter le potentiel économique des deux pays sur la base d'un partenariat mutuellement bénéfique.

C’est ce qu’a déclaré le 26 septembre le directeur par intérim de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) relevant du ministère algérien du Commerce et de la Promotion des exportations, Abdelatif El-Houari, lors d’une conférence virtuelle de deux jours pour promouvoir le commerce bilatéral.

L'Algérie est l'un des premiers partenaires du Vietnam en Afrique. Selon les données d'Algex, en termes de commerce bilatéral, la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 140 millions de dollars au cours du premier semestre de 2022 et 262,5 millions de dollars en 2021.

L’Algex a proposé d'établir des mécanismes appropriés pour identifier les perspectives de coopération économique et commerciale bilatérale, telles que le renforcement de la coopération institutionnelle entre deux organisations de promotion commerciale, Algex et Vietrade (Département de la promotion commerciale du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce), et la signature de protocoles d'accord, l’organisation régulière des rencontres entre hommes d'affaires des deux pays...

Vu Ba Phu, directeur du Viettrade, a déclaré que le Vietnam attachait toujours de l'importance à la promotion des relations de coopération traditionnelle avec l'Algérie, la considérant comme un partenaire économique de confiance et important en Afrique.

Il a espéré que cette conférence serait une occasion permettant aux entreprises des deux pays de partager des informations sur le marché, afin de trouver de nouvelles stratégies pour approcher les marchés des deux pays.

De son côté, Hoang Duc Nhuân, conseiller commercial du Vietnam en Algérie, a présenté aux entreprises algériennes les informations nécessaires sur le marché vietnamien, les réglementations d'importation et d'exportation et les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays ainsi que de répondre aux questions des entreprises vietnamiennes.

Les entreprises participant à la conférence ont également exprimé leur désir d'en savoir plus sur la demande du marché, la possibilité de coopération entre les deux parties dans des domaines tels que l'importation et l'exportation de produits agricoles et de produits transformés, la coopération en matière d'investissement dans l'agriculture et l'aquaculture... -VNA