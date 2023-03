Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré vendredi 17 mars que la participation des sauveteurs vietnamiens aux efforts de recherche et de sauvetage en Turquie durement touchée le 6 février par le séisme dévastateur transmet un message sur le terre et les hommes vietnamiens.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la rencontre avec la délégation de travail, à Hanoi, le 17 mars. Photo: VNA



Mettant à l’honneur les collectifs et individus qui se sont engagés dans les opérations de recherche et de sauvetage en Turquie, il a réaffirmé que le Vietnam est un pays actif et responsable de la communauté internationale.



Il s’agissait de la première fois que le Vietnam a envoyé un aussi grand contingent de 76 membres du ministère de la Défense et 24 autres du ministère de la Sécurité publique pour aider à la recherche, au sauvetage dans un endroit éloigné en dehors de son territoire après une catastrophe naturelle.



Suite aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, cette mission est d’autant plus significative que non seulement elle concrétise la politique extérieure du Parti et de l’Etat vietnamiens – le Vietnam est un membre actif et responsable de la communauté internationale, mais aussi elle affirme la capacité de participation et d’accomplissement des missions internationales des forces armées du Vietnam, même dans des zones géographiques éloignées, a-t-il fait valoir le chef du gouvernement.



La participation du Vietnam à l’aide et au sauvetage transmet un message sur la terre et les hommes vietnamiens animés par un noble esprit d’amitié, de compassion, d’humanisme et de solidarité internationale, a-t-il plaidé.



Elle affirme le prestige et la capacité du Vietnam à résoudre les problèmes internationaux, sa disponibilité à oeuvrer pour relever les défis et maintenir un environnement de paix et de stabilité pour la coopération et le développement dans la région et le monde, a-t-il ajouté.



Citant des rapports des ministères de la Sécurité publique et de la Défense, le Premier ministre Pham Minh Chinh a fait savoir que les résultats obtenus par les sauveteurs vietnamiens ont été plébiscités par la communauté internationale, le gouvernement et le peuple turcs, et suivis attentivement et encouragés par le peuple vietnamien.



Dans les temps à venir, le changement climatique deviendra de plus en plus extrême, complexe et imprévisible et rendra la tâche d’aide humanitaire et de sauvetage de plus en plus difficile, d’où la nécessité d’appréhender son rôle très important dans l’oeuvre de maintien de la sécurité nationale, de l’ordre et de la paix sociaux, du bonheur du peuple, a-t-il encore souligné.

A cette occasion, il a remis les certificats de mérite du Premier ministre aux collectifs et individus de la délégation de travail des ministères de la Sécurité publique et de la Défense qui ont participé aux opérations de recherche et de sauvetage en Turquie. – VNA