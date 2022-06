Lai Châu (VNA) – Le Comité populaire de la province de Lai Châu (Nord) en coordination avec l’ambassade d’Israël au Vietnam a organisé le 13 juin le séminaire « Solutions agricoles de haute technologie Israël - Lai Châu ».

Séminaire « Solutions agricoles de haute technologie Israël - Lai Châu ». Photo : laodong.vn.

Cet évènement a vu la présence de Nadav Eshcar, ambassadeur d’Israël au Vietnam, des dirigeants des provinces de Lai Châu, de Quang Tri et près de 40 représentants des principales entreprises agricoles israéliennes et vietnamiennes.

Le séminaire est l’occasion pour la province de Lai Châu de présenter les potentiels et les opportunités de coopération, de partager des expériences et des solutions technologiques dans le domaine agricole avec les partenaires et entreprises israéliens et internationaux. Le séminaire pourrait aider les entreprises de Lai Châu à trouver des solutions efficaces pour exploiter et développer l’agriculture locale dans le sens de la modernisation.

Prenant la parole lors du séminaire, le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Lai Châu a invité l’ambassade d’Israël au Vietnam et les entreprises israéliennes à explorer les opportunités d’investissement, tout en soutenant la province de Lai Châu dans la mise en œuvre de programmes de coopération dans le secteur agricole de haute technologie.

De son côté, l’ambassadeur d’Israël au Vietnam, Nadav Eshcar, a affirmé qu’Israël était prêt à soutenir la localité pour apporter des technologies nouvelles et modernes pour soutenir les agriculteurs de la province de Lai Châu.

Lors de l’évènement, les deux parties ont passé beaucoup de temps à discuter de l’agriculture de haute technologie – un domaine d’excellence d’Israël. Des représentants de quatre entreprises agricoles israéliennes ont présenté des modèles agricoles de haute technologie tels que des serres familiales, des systèmes d’irrigation domestiques, des solutions domestiques de gaz organique et des équipements de traitement de qualité des déchets organiques en électricité, etc.

Le même jour, l’ambassadeur Nadav Eshcar a eu une visite de courtoisie à Giang Pao My, secrétaire du Comité provincial du Parti de Lai Châu. – NDEL/VNA