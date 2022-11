Lai Châu (VNA) – Grâce au projet n°245 mis en place conjointement par la province de Lai Châu, le ministère de la Sécurité publique et le Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, en 2020, plus de 1.000 maisons ont été construites ou remises en état en faveur des foyers défavorisés du district de Muong Tè.

Les gardes-frontières aident à construire des maisons pour les foyers démunis de la commune de Pa Ve Su, district de Muong Tè. Photo: VNA



Situé au Nord-Ouest de la province de Lai Châu, le district montagneux de Muong Tè compte parmi les localités les plus démunies du pays. Il est donc sélectionné pour devenir une localité pilote dans la mise en œuvre du projet numéro 245.

À ce jour, 755 nouvelles maisons ont été construites et 307 autres réparées grâce à une enveloppe de plus de 50 milliards de dongs (2,2 millions de dollars) accordée par Hô Chi Minh-Ville, ainsi qu’à environ 22.000 jours de travail donnés par la police, l’armée, les fonctionnaires, les jeunes et les ouvriers de Lai Châu.

«La construction a été très difficile, car elle a eu lieu en juin et en juillet, pendant la saison des pluies. Le projet ne s’est donc pas achevé comme prévu, mais fin 2020, les maisons ont été remises aux habitants. La province de Lai Châu va continuer de construire des maisons pour les foyers démunis ayant participé activement à la défense de la sécurité nationale dans d’autres districts», a indiqué Lù Van Hoàn, chef de la police du district de Muong Tè.

Les maisons ont été construites dans 14 communes et bourgs du district de Muong Tè. Chacune mesure 36 m2 et bénéficie d’un soutien financier de 60 millions de dongs. En ce qui concerne les maisons nécessitant des réparations, chacune obtient une aide de 15 millions de dongs.

«Un comité chargé de la mise en œuvre du projet n°245 a été créé sous la direction du président du comité populaire communal. Nous avons mobilisé la force de la jeunesse locale pour transporter les matériaux et construire des maisons. Les habitants ont maintenant une vie stable et se concentrent dans la production», a déclaré Sung A Chu, président du comité populaire de la commune de Tà Tông.

Comme d’autres bénéficiaires, Vàng Lia Vu qui habite dans la commune de Tà Tông, n’arrive pas à cacher sa joie de vivre dans une maison solide.

«Moi, je suis très pauvre. Je remercie beaucoup le Parti et l’État d’avoir nous construit une maison. Notre vie est maintenant moins pénible. On n’a plus de soucis concernant la météo», a-t-il fait savoir.

La mise en place du projet n°245 a permis d’améliorer les conditions de vie des populations du district de Muong Tè. Ce projet a aussi contribué à promouvoir le développement socioéconomique et assurer la sécurité et la défense locales. – VOV/VNA