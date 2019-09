Chaîne d’emballage de produits laitiers Vinamilk. Photo : internet

Hanoi (VNA) – Ces dernières années, l’agroalimentaire et l’emballage de denrées alimentaires ont connu une croissance annuelle de 15%-20%, selon l'Association des vendeurs au détail du Vietnam.

Selon les prévisions, cette croissance se poursuivra dans les temps à venir. Pour l’heure, les denrées alimentaires et les boissons occupent le ratio le plus élevé dans la structure des dépenses mensuelles des consommateurs vietnamiens, avec 35%. La dépense annuelle des Vietnamiens pour ces produits est estimée à environ 15% du PIB et a la tendance d'être en hausse.

L’an dernier, cette dépense a enregistré une augmentation de 18%. La hausse continuelle de la quantité de denrées alimentaires dopera le développement du secteur de l’emballage.

Pourtant, selon les experts, pour un développement durable du secteur de l’emballage, il faut s’intéresser aux éléments comme la légèreté, le respect de l’environnement… En plus, pour les grandes marques, l’emballage est aussi l'une des mesures importantes pour distinguer les produits vrais et ceux contrefaits. Dans le secteur agroalimentaire, l’emballage doit s’intéresser à la fraîcheur et à la valeur nutritif des produits.-VNA