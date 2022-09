Hanoi (VNA) - Malgré de nombreuses difficultés liées à la situation intérieure et internationale, le secteur agricole a réussi à atteindre des objectifs importants, et vise toujours à exporter pour 50 milliards de dollars de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques comme fixé par le Premier ministre.

L'agriculture poursuit l'objectif d'exportation de 50 milliards de dollars. Photo : VNA





C’est ce qu’a déclaré lundi 5 septembre le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tiên lors de la conférence de presse périodique du ministère.

Le Vietnam a réalisé environ 36,3 milliards de dollars d’exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques au cours des huit premiers mois de 2022, en hausse de 13,1% par rapport à l’an dernier.



Sept groupes de produits ont enregistré des revenus d’exportation de plus de 2 milliards de dollars chacun, à savoir le café, le caoutchouc, le riz, les fruits et légumes, la noix de cajou, les crevettes et le bois.



Le secteur agricole a soutenu la croissance et garanti la sécurité alimentaire, contribuant à assurer les grands équilibres de l’économie, a déclaré le vice-ministre Phung Duc Tiên.



Soulignant certains défis, il a noté que la période d’ici à la fin de l’année est la saison des tempêtes alors que des risques latents d’épiphytie et d’épizootie existent, de sorte que le secteur doit intensifier ses efforts pour prévenir les catastrophes naturelles ainsi que les maladies végétales et animales.

Pour ne rien arranger, les incertitudes économiques et politiques mondiales, en particulier les hausses des prix des carburants, affecteront le marché intérieur et entraîneront fortement les coûts de transport.

Transformation de crevettes congelées pour l’exportation à Thong Thuan Cam Ranh Seafood Joint Stock Company, province de Khanh Hoa. Photo: VNA



Selon le responsable, le resserrement du crédit dû à la flambée de l’inflation dans certains pays, le renforcement du contrôle des marchandises par la Chine et les accusations de fraude à l’origine posent également des problèmes à l’exportation de produits agricoles, en particulier de bois et d’articles en bois.



Parlant d’un ralentissement de la croissance des exportations de bois et de produits du bois, le directeur général adjoint de l’Administration vietnamienne des forêts (VNFOREST), Trân Quang Bao, a évoqué le conflit russo-ukrainien et les impacts de la pandémie de Covid-19 sur les marchés d’importation, ajoutant que les entreprises s’efforcent de rechercher de nouveaux marchés et de stimuler les ventes intérieures.



Cependant, les expéditions de granulés de bois à l’étranger ont bondi de 150% à 200%, en particulier vers le Japon et la République de Corée, ce qui compensera en partie le ralentissement de la croissance des exportations totales.

Si le rythme de croissance d’août se maintient, les exportations de produits du bois atteindront 1,3 milliard de dollars chaque mois d’ici la fin de l’année pour atteindre 16,3 milliards de dollars en 2022, a-t-il indiqué.

Les ventes de produits aquatiques sur huit mois ont atteint 7,59 milliards de dollars. Si elles peuvent rapporter de 800 à 900 millions de dollars par mois, les expéditions devraient atteindre 10 milliards de dollars en 2022, a déclaré le directeur général adjoint de la Direction des pêches Nguyên Quang Hung. – VNA