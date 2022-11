Hanoi (VNA) - L’application de pratiques de haute technologie ou biologiques à la production agricole peut entraîner des coûts plus élevés que les méthodes conventionnelles, mais elle permettra d’économiser à long terme pour la lutte contre les épiphyties en améliorant la qualité des produits et le revenu.

Photo d'illustration: tapchitaichinh.vn

Nguyên Thi Kim Thy, une représentante de la coopérative Viet Safe Vegetables dans le district de Cân Duoc, dans la province de Long An (Sud), a déclaré que la coopérative avait décidé de cultiver des légumes conformément à l’agriculture biologique avec le désir d’apporter des produits sûrs et de haute qualité aux clients.



Au lieu d’utiliser des pesticides pour tuer les mauvaises herbes ou les ravageurs, les producteurs utiliseraient la méthode traditionnelle ou pulvériseraient le liquide à base de plantes à base d’eucalyptus à base de plantes pour tuer les ravageurs.



Bien que cela coûte plus cher, le succès est dans les produits, qui sont bien accueillis par les consommateurs. La coopérative fournit environ 300 kg de légumes au marché par jour au prix de 10.000 dôngs le kg, a-t-elle fait savoir.



Les applications de haute technologie ne sont pas seulement largement appliquées dans la culture des légumes, mais aussi dans l’élevage du bétail et des crevettes pour créer un environnement de vie sûr et propre pour les produits, contribuant ainsi à améliorer leur qualité.

Photo d'illustration: doanhnghiephoinhap.vn

Selon Pham Phuong Thao, directrice d’Organica Investment Joint Stock Company, elle choisit toujours des aliments de qualité et sûrs pour la santé en premier dans un repas pour la famille, car l’utilisation d’aliments sûrs signifie que les consommateurs éviteront et réduiront les coûts liés aux problèmes de santé.



L’application de la haute technologie et de la production biologique sera un facteur clé pour aider les produits à atteindre ce critère, a-t-elle déclaré, ajoutant que leur prix est également plus élevé que les autres produits du même type. Cela signifie qu’il y a plus de profit dans la vente de ces produits pour les producteurs.



Hô Dang Khoa, directeur général adjoint de la Quê Lâm Group Joint Stock Company à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu’il mettait en œuvre un modèle d’élevage biologique conforme à une chaîne de production. Ce modèle présente de nombreux avantages tels que ne pas provoquer d’odeurs et un bon contrôle de la maladie.

Les agriculteurs participants, dans l’élevage de porcs par exemple, reçoivent la truie, l’alimentation animale et une formation sur les techniques de l’agriculture biologique, a-t-il fait savoir.

En particulier, ils profitent des sources alimentaires locales ou de la culture de plantes pour réduire les coûts des intrants, tandis que les déchets animaux sont transformés en engrais organique servant leur culture, a-t-il ajouté. – VNA