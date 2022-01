Hanoi (VNA) – Le Tribunal populaire supérieur de Hanoi a rouvert vendredi 21 janvier le procès en appel de l’affaire de Sabeco qui a causé des pertes de plus de 2.700 milliards de dôngs à l’Etat, en l’absence de l’ancien ministre de l’Industrie et du Commerce Vu Huy Hoàng dispensé de comparution pour raisons de santé.

L’accusé Phan Chi Dung devant le Tribunal populaire supérieur de Hanoi. Photo: VNA



L’affaire survenue au ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) et à la Compagnie générale par actions de la bière, de l’alcool et des boissons rafraîchissantes de Saigon (Sabeco) avait été jugée en première instance par le Tribunal populaire de Hanoi.L’ancien ministre Vu Huy Hoàng avait été condamné à 11 ans de prison et l’ancien directeur du Département de l’industrie légère du MoIT Phan Chi Dung à 9 ans de prison pour "violation des règles relatives à la gestion, à l’utilisation des biens de l’Etat, causant leur fuite et leur gaspillage".L’ancien directeur adjoint du Département du plan et de l’Investissement de Hô Chi Minh-Ville Lâm Nguyên Khôi avait écopé 4 ans et 6 mois de prison, et l’ancien chef du Bureau de développement des infrastructures du même département Lê Quang Minh, 3 ans et six mois de prison pour "violation des règles relatives à la gestion foncière".Selon le verdict, les actes répréhensifs des quatre hommes, qui ont fait appel de leur condamnation, ont abouti au transfert, contraire à la loi, du droit d’usage du bien immobilier d’une superficie de 6.080 m2, sis 2-4-6 Hai Bà Trung, à Hô Chi Minh-Ville, d’une entreprise publique à une entreprise privée, causant des pertes de plus de 2.700 milliards de dôngs à l’Etat. – VNA