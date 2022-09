Thanh Hoa (VNA) – Une délégation de l’Agence française de développement (AFD), conduite par son directeur Hervé Conan a eu jeudi 22 septembre une séance de travail avec les autorités de la province de Thanh Hoa sur la mise en œuvre du projet d’amélioration des infrastructures urbaines de Ngoc Lac (district de Ngoc Lac).

Séance de travail entre la délégation de l'AFD et les autorités provinciales de Thanh Hoa. Photo : thoidai.com.vn





Ngoc Lac fait partie des cinq villes vietnamiennes bénéficiaires du projet «Infrastructures urbaines résilientes au changement climatique dans le Centre-Nord du Vietnam» (CRUIV) cofinancé par une subvention de 5 millions d’euros de l’Union européenne, un prêt d’aide publique au développement de 123 millions d’euros de l’AFD et 28 millions d’euros des budgets provinciaux. L’objectif principal est d’aider les localités à s’adapter au changement climatique et à se remettre des catastrophes naturelles telles que les inondations, les typhons et la sécheresse.

Dans le cadre de ce projet, les infrastructures urbaines nécessaires seront construites pour permettre le drainage, atténuer les inondations et améliorer l’hygiène environnementale, l’approvisionnement en eau potable et le traitement des déchets solides. Une assistance technique sera également fournie pour aider les localités à renforcer leur capacité à exploiter et entretenir les stations de traitement des eaux usées et autres services publics.

Lors de la séance de travail, Hervé Conan a présenté le projet d’amélioration des infrastructures urbaines de Ngoc Lac et a plaidé pour le soutien de la part des autorités provinciales pour que le projet soit favorablement mis en œuvre.

Le vice-président du Comité populaire de Thanh Hoa, Lê Duc Giang, a hautement apprécié les efforts de l’AFD Vietnam pour aider la province à déployer ce projet. Il a demandé aux agences concernées de travailler en étroite collaboration avec l’AFD pour une bonne mise en œuvre du projet.

Le projet d’amélioration des infrastructures urbaines de Ngoc Lac sera mis en œuvre sur une superficie de 50,9 ha, comprenant les infrastructures techniques et les infrastructures au service du transport, de l’agriculture et du développement rural. Il représente un investissement total de plus de 31,090 millions d’euros provenant des prêts de l’AFD (25,390 millions d’euros), des aides non remboursables (1 million d’euros) et du budget provincial (4.700 millions d’euros). – NDEL/VNA