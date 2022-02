Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le nombre de passagers transitant à l'aéroport international de Tan Son Nhat à Ho Chi Minh-Ville a atteint un record de 97.700 le 4 février, selon l’Autorité des aéroports du Sud.

A l'aéroport international de Tan Son Nhat à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Pas moins de 704 vols devaient atterrir ou décoller de l'aéroport le 4 février, contre 528 avec 83.800 passagers enregistrés la veille.



L'augmentation soudaine du nombre de passagers a provoqué une grave pénurie de taxis depuis la fin du 3 février.



Pour résoudre le problème, l’Autorité des aéroports du Sud a travaillé avec le service municipal des Transports, l'Association des taxis et les unités concernées de l'aéroport international de Tan Son Nhat pour organiser des véhicules pour eux dès que possible et éviter les embouteillages.



L’Autorité des aéroports du Sud a conseillé aux passagers de voyager avec leur propre voiture ou de commander un taxi à l'avance pour éviter une longue attente.- VNA