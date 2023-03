Un coin de l'aéroport international de Dà Nang. Photo : TN/CVN

Dà Nang (VNA) - Non seulement être élu dans la liste des dix meilleurs aéroports d'Asie, l'aéroport international de Dà Nang (Centre) a également été honoré dans le classement des dix aéroports les plus améliorés au monde en 2023.

Le prix annuel des meilleurs aéroports du monde (The World's Best Airports of 2023) viennent d'être annoncés par l'Organisation internationale de classement de Skytrax. Il n'y a pas d'aéroport au Vietnam cité dans la liste des 100 meilleurs aéroports du monde, mais celui de Dà Nang s’est distingué dans deux catégories : l'aéroport le plus amélioré au monde (3e), et le meilleur aéroport régional d'Asie (10e).

L'aéroport international de Dà Nang possède une superficie aéroportuaire totale de 861 ha, avec deux pistes et un terminal international de 48.000 m2. Photo : ACV/CVN

Les aéroports régionaux sont définis comme ceux de taille moyenne, qui desservent principalement des passagers nationaux ou des pays voisins, sur des trajets courts. Les 10 meilleurs aéroports régionaux d'Asie sont : Centrair Nagoya (Japon), Haikou Meilan (Chine), Fukuoka (Japon), Hyderabad et Bangalore (Inde), Xi'an (Chine), Seoul Gimpo (Corée), Changsha (Chine) et Sapporo (Japon).

Par ailleurs, les aéroports qui ont apporté les meilleures améliorations en 2023 sont outre Dà Nang : Shenzhen (Chine), New York LGA (USA), Sofia (Bulgarie), Sapporo (Chine Japon), San Jose Juan Santamaría (Costa Rica), Calgary (Canada), Porto (Portugal), Rome Fiumicino (Italie), Baltimore-Washington (États-Unis).

Premier vol de Singapour à destination de l'aéroport de Dà Nang, le 27 mars 2022. Photo : VNA/CVN

Il existe une multitude d'aéroports asiatiques qui apparaissent dans le catalogue des 100 meilleurs aéroports du monde en 2023, le premier du classement est Changi de Singapour; le Japon dispose de 2 aéroports dans le top 10 dont ,Tokyo Haneda (3), Tokyo Narita (9); la Corée avec Séoul Incheon (4) ; Doha Hamad du Qatar (2).

Le représentant de l'Asie du Sud-Est dans la liste des 100 comprend Jakarta (43), Kuala Lumpur (67), Bangkok Suvarnabhumi (68).

Le prix du meilleur aéroport au monde a été décerné pour la première fois en 1999, sur la base des votes des passagers. -CVN/VNA