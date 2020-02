L'aéroport de Cà Mau. Photo: Internet

Hanoi (VNA) - L’Administration de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) projette d’améliorer la capacité de l’aéroport de Cà Mau dans la province méridionnale éponyme pour desservir d’ici 2030 un million de passagers par an.



Selon la planification approuvée en 2014 par le ministère des Communications et des Transports, l’aéroport de Cà Mau recevra d’ici 2030 une licence de catégorie 4-C conforme aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et pourra servir d’aéroport militaire de niveau II.



Aux termes de la décision Nº236/QD-TTg publiée en 2018, le Premier ministre a ordonné de porter la capacité annuelle de l’aéroport à un million de passagers.



Le ministère du Transport et des Communications a souligné la nécessité d’achever en 2020 l’ajustement de la planification de l’aéroport de Cà Mau pour appeler aux investissements dans les meilleurs délais. –VNA