La ville de Da Lat figure dans le Réseau des villes créatives de l'UNESCO pour la musique. Photo: VNA

Paris (VNA) - Le Vietnam est l'un des rares pays à avoir deux villes reconnues simultanément comme villes créatives de l'UNESCO cette année, reflétant la reconnaissance et l'appréciation internationales pour les efforts et l'engagement du Vietnam dans la promotion de la créativité culturelle et le développement des ressources culturelles, créant ainsi une motivation pour le développement durable de la communauté, de la localité et du pays.

L'ambassadrice Le Thi Hong Van, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a fait cette remarque lors d'une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d’information à Paris concernant l'adhésion récente de l'ancienne cité de Hoi An dans la province centrale de Quang Nam et de la ville de Da Lat dans la province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre) dans le Réseau des villes créatives de l'UNESCO (RVCU).

Da Lat pour la musique et Hoi An pour l’artisanat et les arts populaires figurent parmi les 55 nouveaux membres du Réseau des villes créatives de l'UNESCO annoncés le 31 octobre par l’UNESCO à l’occasion de la Journée mondiale des villes.

L'ancienne ville de Hoi An figure dans le Réseau des villes créatives de l'UNESCO pour l’artisanat et les arts populaires. Photo: VNA

Selon la diplomate, la participation de Da Lat et de Hoi An au réseau est une autre contribution du Vietnam à l'UNESCO, notamment en tant que vice-présidente du Comité intergouvernemental de l'UNESCO de 24 membres de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Les localités ont l'opportunité d'apprendre des expériences d'autres villes en intégrant la culture et la créativité dans les stratégies et plans d'action de développement urbain, et en promouvant des moyens de subsistance durables pour les habitants. C'est également une opportunité pour le Vietnam de promouvoir sa terre, son peuple et sa culture auprès du monde en tant que nation dynamique, profondément intégrée et innovante, imprégnée d'identité culturelle.

Mme Le Thi Hong Van a souligné qu'avec la nouvelle inclusion de Da Lat et Hoi An, et celle de Hanoï en tant que Ville créative de l'UNESCO en 2019, le Vietnam a essentiellement formé son propre réseau de villes créatives au sein du réseau mondial. Il s’agit d’une base importante pour élaborer et perfectionner des politiques et des mesures visant à développer le sceteur culturel au Vietnam, à la mesure de ses avantages et de son potentiel existants.

L'ambassadrice Le Thi Hong Van, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO. Photo: VNA

En plus d'exprimer son honneur et sa fierté, Le Thi Hong Van a mentionné les responsabilités qui accompagnent cette reconnaissance, c'est-à-dire que les localités, tous les niveaux et tous les secteurs doivent sensibiliser et mettre en œuvre des initiatives et des solutions pour promouvoir la créativité des ressources de développement et respecter les engagements envers l'UNESCO.

Da Lat et Hoi An, ainsi que Hanoï, précédemment reconnue, travailleront avec les membres du réseau pour renforcer l'adaptation et la résilience face aux menaces croissantes telles que le changement climatique, les inégalités et l'urbanisation rapide, a-t-elle confirmé.

En ce sens, le Vietnam a jusqu'à présent enregistré trois villes intégrées dans ce réseau.



Avec ces dernières additions, le RVCU compte désormais 350 villes dans plus de 100 pays, représentant sept domaines créatifs : artisanat et art populaire, design, cinéma, gastronomie, littérature, arts médiatiques et musique.- VNA