Mme Caitlin Wiesen , représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement ( PNUD ) au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'action contre les mines au Vietnam bénéficie d'un partenariat étroit entre le gouvernement et les partenaires de développement, et les progrès importants réalisés au cours des dernières années sont une illustration de la faisabilité des stratégies et des plans ambitieux mais réalistes dans ce domaine.

Dans un article exclusif à l'Agence vietnamienne d’Information à l’occasion du débat ouvert du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l"Action contre les mines et maintien de la paix : Partenariat renforcé pour une meilleure exécution" le 8 avril, la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, Caitlin Wiesen, a indiqué que la coordination et la collaboration solides dans ce secteur étaient une «force motrice clé» pour atteindre les jalons nécessaires afin que le Vietnam ne soit plus affecté par les bombes et les mines d’ici 2030.

Selon elle, dans la mesure du possible, la communauté internationale devrait s'engager à rendre le soutien prévisible et à long terme pour attacher les ressources aux plans du gouvernement.

Elle a également insisté sur les réalisations remarquables dans le secteur de l'action contre les mines au Vietnam au cours de ces derniers temps, dont le défrichage de 9.000 ha de terres dangereuses dans les provinces de Quang Binh et Binh Dinh (Centre).

En décembre 2020, le Vietnam a organisé une conférence sur les femmes, la paix et la sécurité, à la suite de laquelle, « Hanoi Action Commitment » avec 75 co-sponsors a été soumis en février au président du Conseil de sécurité des Nations Unies et au président de l'Assemblée générale de l’ONU, soulignant l'importance de la participation des femmes à l’instauration et au maintien de la paix, dont l’action anti-mine.

Elle a affirmé continuer d'encourager tous les partenaires à se joindre à cet appel pour une décennie d'action contre les mines.-VNA