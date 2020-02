Rome (VNA) - L'accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) marque une nouvelle ère de coopération économique entre les deux parties, a déclaré Sandra Scagliotti, directrice de l'Institut d'études sur le Vietnam dans la ville italienne de Turin

Exportations du riz. Photo : VNA



Dans un article récemment publié sur le bulletin d’information Mékong Online de l’Italie, Mme Sandra Scagliotti a prédit que l’accord ratifié la semaine dernière par le Parlement européen, offrira d'énormes opportunités aux investisseurs de l’Union européenne (UE), y compris aux Italiens.



Il a également souligné que le Vietnam est une économie dynamique, avec un taux de croissance élevé, grâce à la stabilité politique et aux incitations du gouvernement à attirer des capitaux étrangers.



Après avoir souligné le bon accueil au Vietnam des produits fabriqués en Italie, l'expert a évoqué les opportunités de coopération entre les deux parties dans les domaines de la construction et de la modernisation des infrastructures dans l'avenir.



D'autre part, Violetta Borsi, spécialiste de l'Institut d'études sur le Vietnam d'Italie, a décrit le l’accord comme "le plus avancé, moderne et ambitieux" entre l'UE et un pays à revenu intermédiaire, tout en le considérant comme un modèle pour les prochains accords de coopération commerciale entre l’UE et les pays en développement.



Selon les opinions des analystes européens, à travers l’accord, l’Europe peut faire avancer ses objectifs mondiaux en matière de protection du commerce multilatéral et de lutte contre le protectionnisme, en plus de relever les normes liées à l'emploi, l'environnement et la durabilité



De plus, Fulvio Albano, président de la Chambre de Commerce Italie - Vietnam, a affirmé des développements continus des relations bilatérales Vietnam-Italie ces derniers temps, tout en soulignant les avantages offerts par l'accord aux entreprises européennes en général et celles italiennes en particulier, avec le fait de supprimer jusqu’au 99% des lignes tarifaires dans plusieurs domaines potentiels, tels que les vins, les voitures, les machines, les produits en cuir et les meubles.



Il a suggéré que les compagnies et entreprises italiennes profitent des opportunités offertes par l’EVFTA pour étendre leur présence sur le marché vietnamien.



Selon Fulvio Albano, l’EVFTA créera un environnement commercial plus favorable et facilitera l'accès au marché vietnamien pour les entreprises européennes, tout en contribuant à promouvoir la protection de l'environnement et le développement durable dans le pays, ainsi qu'à renforcer les liens entre Hanoi et Rome.-VNA