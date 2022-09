L'Académie nationale de politique Ho Chi Minh et le PNUD au Vietnam signent un protocole d'accord de coopération. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'Académie nationale de politique Ho Chi Minh et le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) au Vietnam ont signé le 7 septembre à Hanoï un protocole d'accord de coopération.

Ce protocole d'accord permettra de partager des connaissances et des techniques du PNUD avec l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh, de renforcer la capacité de formation du personnel de l'Académie, contribuant à améliorer la qualité du personnel stratégique, au service du programme de développement socio-économique du Vietnam dans les temps à venir, selon le professeur et docteur Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique, président du Conseil théorique central et directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh.

Nguyen Xuan Thang, directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh, remet l'insigne "Pour la cause de la formation à la théorie politique" à Caitlin Wiesen, représentante résidente du PNUD au Vietnam. Photo: VNA



Pour sa part, Caitlin Wiesen, représentante résidente du PNUD au Vietnam, a affirmé que le PNUD s'efforcerait de mettre en œuvre le cadre stratégique de coopération au développement durable entre les Nations Unies et le gouvernement du Vietnam pour 2022-2026, le programme national Vietnam-PNUD pour 2022-2026, couvrant de nombreux domaines importants tels que la transformation économique, la réponse au changement climatique, le renforcement de la résilience aux catastrophes naturelles, etc.

A cette occasion, Nguyen Xuan Thang a remis l'insigne "Pour la cause de la formation à la théorie politique" à Caitlin Wiesen pour ses contributions au Vietnam et à l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh durant son mandat de travail dans le pays. -VNA