Binh Dinh (VNA) - Bamboo Airways a mis en chantier dimanche 28 juillet l’Académie de l’aviation de Bamboo Airways sur 10 hectares dans la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre).

Vue de la cérémonie de mise en chantiet de l’Académie de l’aviation de Bamboo Airways, le 28 juillet à Quy Nhon. Photo : Vietnamnet

L’ouvrage doté d’un coût d’investissement de près de 700 milliards de dôngs (plus de 30 millions de dollars), devra entrer en service en 2020 et former près de 3.500 étudiants par an.L’Académie de l’aviation de Bamboo Airways devra dispenser des formations dans cinq métiers de l’aérien : Pilote, Hôtesse de l’Air/Steward, Technicien, Agent d’exploitation au sol, Agent des opérations de vol /régulateur de vol.Elle coopérera avec l’Académie de l’aviation de Nouvelle-Zélande pour former des pilotes selon des normes internationales, et avec les constructeurs aéronautiques Boeing et Airbus pour former le personnel navigant commercial.Bamboo Airways, la cinquième compagnie aérienne vietnamienne, envisage d’exploiter de 37 à 40 lignes intérieures et internationales. Sa flotte devrait passer à 30 appareils d’ici 2023 avec notamment des Airbus A321 Neo et Boeing B787 Dreamliner. – VNA