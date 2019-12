Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L’Institut du riz du delta du Mékong et le groupe Lôc Troi ont signé mardi un accord de coopération stratégique pour la période 2020-2025.



L’objectif est de produire, de labéliser et de commercialiser les meilleures variétés de riz vietnamien sur le marché mondial.



«Notre coopération stratégique vise à développer durablement le riz vietnamien. Nous choisirons les variétés de qualité et à haut rendement et les mettrons dans la production de haute technologie. Ce nouveau mode de production permettra d’éviter les risques dus à la sécheresse et aux épidémies», a précisé Trân Ngoc Thach, directeur de l’Institut du riz du delta du Mékong.-VOV/VNA