Le 17e Congrès national de l'Association d'Amitié Franco-Vietnamienne. Photo : VNA



Paris (VNA) - L'Association d'Amitié Franco-Vietnamienne (AAFV) a tenu, les 19 et 20 novembre, son 17e Congrès national en célébrant son 60e anniversaire de fondation (1961-2021) dans la ville de Montreuil, en banlieue de Paris, avec la participation des membres du Comité national et des représentants des unités locales

L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang, le maire de la ville de Montreuil, Patrice Bessac, le président d'honneur de l'AAFV, la sénatrice honoraire Hélène Luc, et des représentants de l'Union générale des Vietnamiens de France ont assisté à la cérémonie d'ouverture.

S'exprimant lors de cet évènement important de l’AAFV, l'ambassadeur Dinh Toan Thang a hautement apprécié les contributions apportées au cours des 60 dernières années par l'AAFV, une des plus anciennes associations d'amitié avec le Vietnam. "En dépit de la situation pandémique, l’AAFV n’a jamais cessé sa cause et sa motivation pour le Vietnam. Elle se mobilise fortement à l’appel à la collecte des fonds pour les vaccins anti-Covid", a rappelé le chef de la diplomatie vietnamienne en France qui a apprécié ces efforts pour que le Vietnam "sorte au plus vite de la pandémie et s’engage dans la relance économique".

L'Ambassadeur n'a pas oublié de réitérer l'affirmation du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh lors de sa rencontre avec les représentants de l'AAFV à l'occasion de la récente visite officielle en France : "Le Vietnam garde toujours dans sa mémoire les affections et des contributions précieuses que de nombreuses générations de dirigeants et membres de l’AAFV ont réservées au Viêt Nam". Il est convaincu que "l’AAFV, forte du dévouement et de l’enthousiasme de ses membres, accompagnés par le dynamisme des comités locaux, continuera à jouer un rôle principal dans les actions de solidarité et apportera des contributions concrètes au Vietnam".

De son côté, le maire Patrice Bessac a également exprimé sa fierté pour la ville de Montreuil, qui a écrit "l’une des nombreuses pages de l'histoire de l'amitié franco-vietnamienne", et est également une "localité phare de la coopération décentralisée entre la France et le Vietnam". Le parc Montreau de la ville abrite le buste du président Hô Chi Minh, tandis que le Musée de l'Histoire vivante est un endroit pour conserver de précieux souvenirs de cet homme éminent du peuple vietnamien. Par ailleurs, Montreuil a établi un jumelage avec la province de Hai Duong au Vietnam depuis 1999.

Mise en œuvre de 27 projets dans 16 provinces et villes vietnamiennes

Passant en revue les activités de l'AAFV durant son mandat 2017-2021, le rapport bilan du Congrès a commencé par une "période spéciale" pour l'humanité. Au cours des deux années 2020-2021, l'épidémie du Covid-19 a coûté la vie à des millions de victimes, dont certains dirigeants et membres de l'AAFV. "Les activités de l'AAFV se sont interrompues pour une part, comme c'est le cas pour toutes les associations. Des comités locaux ont dû annuler des fêtes traditionnelles du Têt. Il a fallu mettre en sommeil certaines actions de solidarité avec le peuple vietnamien", a insisté le rapport.

Cependant, lorsque l'épidémie était moins tendue et que les réglementations antiépidémiques se sont assouplies, l'AAFV s'est coordonné avec les associations vietnamiennes en France et le Groupe parlementaire d'amitié franco-vietnamienne pour organiser un certain nombre d'activités visant à promouvoir le Vietnam en général et la relation d'amitié bilatérale en particulier. L'Association a également activement participé à la campagne de soutien à Mme Trân Tô Nga dans le procès contre les entreprises chimiques qui ont fourni des herbicides à l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, sans oublier d'appeler les aides aux victimes de l'agent orange/dioxine.

En particulier, malgré l'épidémie qui fait rage, au cours des deux années 2019-2020, l'AAFV a mis en œuvre 27 projets dans 16 provinces et villes du Vietnam pour un montant total de plus de 100.000 euros. Les projets se concentrent sur le soutien au développement économique rural des foyers pauvres, la construction de réservoirs de stockage d'eau potable dans les zones montagneuses, l'octroi de bourses aux élèves et étudiants, ainsi que l'aide aux victimes de l'agent orange/dioxine.

Exposition de livres du Vietnam. Photo : VNA



Dans la première phase de lutte contre l'épidémie en France, juste après avoir reçu 82.000 masques médicaux offerts par l'Ambassade du Vietnam en France, l'Association d'Amitié et de Coopération Vietnam - France et des partenaires tels que la province de Yên Bai, l’arrondissement de Dông Da (Hanoï), l'AAFV a livré ces masques aux hôpitaux Gustave Roussy à Villejuif et Henri Mondor à Créteil, aux habitants de la ville sœur de Choisy-le-Roi et au département Val de Marne.

Concernant les relations bilatérales, le rapport apprécie hautement les pas de développement entre les deux pays, en particulier la récente visite du Premier ministre Pham Minh Chinh, qui a contribué à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur. "Le 5 novembre 2021, lors de sa visite officielle en France, Pham Minh Chinh, Premier ministre du Vietnam, a invité l'AAFV à le rencontrer. Une rencontre empreinte de l'amitié franco-vietnamienne. Avec notamment la demande suivante qui nous a été faite de nous adresser aux autorités françaises afin qu'elles interviennent pour : le renforcement des actions dans le cadre du Partenariat stratégique entre nos deux pays ; le développement des possibilités de coopérations avec l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne ; la ratification de la promotion des investissements économiques ; la levée du carton jaune concernant la pêche infligée au Vietnam par l'UE ; l'organisation d'initiatives diverses en 2023, comme la 110e anniversaire de l’arrivée de Hô Chi Minh en Europe, le cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 10e anniversaire du Partenariat stratégique entre le Vietnam et la France, l'augmentation des capacités du Vietnam en matières de santé et de lutte contre le changement climatique", a cité le rapport.

Le rapport apprécie également les réalisations que le Vietnam a accomplies ces dernières années en matière de développement économique et d'intégration internationale, en particulier la position et le rôle du Vietnam sur la scène internationale. "Colonisation, 50 ans de guerre, embargo occidental : en découlait une forte volonté politique du Vietnam d'intégrer pleinement la communauté internationale, volonté qui effectivement a réussi. Résultat particulièrement significatif de ce point de vue, lors de la 73e Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, le Vietnam a été élu membre non permanent du Conseil de Sécurité-mandature 2020-2021 avec un nombre record de voix (192 sur 193). Cette élection à la quasi-unanimité illustre le nouveau positionnement international du Vietnam et la confiance manifestée par la communauté internationale à l’égard de sa politique extérieure", a affirmé le rapport.

Dans le plan d'action pour le mandat 2021-2024, les délégués ont affirmé leur soutien continu et leur solidarité avec le peuple vietnamien. L’AAFV s’engage de "rester fidèle à la ligne tracée par ses fondateurs". Mais l’orientation des activités doit cependant "s’adapter à l’évolution des situations" dans les deux pays et dans le monde en général, en particulier "prendre en compte les effets de la crise de la Covid 19" et "les conséquences du réchauffement climatique", "la montée des tensions en Asie orientale… "

Dans ce cadre général, "l'action de l’AAFV doit continuer à être conduite et développée selon quatre axes majeurs : la connaissance du Vietnam ; le soutien aux actions de coopération entre la France et le Vietnam ; la solidarité avec le peuple vietnamien et s’assurer les moyens matériels et humains de notre action. Au terme du Congrès, les délégués ont élu un Comité National chargé de la coordination des activités de l'AAFV pour la période 2021-2024", a conlut le Congrès.

À l'occasion du 60e anniversaire de la fondation de l'AAFV (1961-2021), les délégués ont déposé des gerbes de fleurs au buste du Président Hô Chi Minh dans le parc de Montreau, et visité l'Espace Hô Chi Minh dans le Musée de l'Histoire vivante.

À la veille du Congrès, un débat thématique intitulé "Changement climatique au 21e siècle, impact sur le Vietnam" a eu lieu avec la participation de nombreux intervenants, dont l'Ambassadeur Dinh Toàn Thang et M. Gilles Ramstein, Recherche Directeur au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE).

Également à cette occasion, se sont déroulé de nombreuses expositions de photos sur les victimes de l'agent orange/dioxine, des peintures traditionnelles à la laque, de livres et de magazines sur le Vietnam. -VNA