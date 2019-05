Vue aérienne de la baie de Lang Cô. Photo : VNA

Thua Thiên-Huê (VNA) – Jusqu’en juin 2019, la zone économique (ZE) de Chân Mây - Lang Cô de la province de Thua Thiên-Hue (Centre) a attiré 21 projets d'investissement dans le tourisme d’une valeur totale de plus de 67.000 milliards de dongs (plus de 2,91 milliards de dollars).

Parmi les grands projets d'investissement se distinguent le complexe touristique Laguna Lang Co, d’un fonds de 2 milliards de dollars ; l’hôtel Banyan Tree Lang Co ; le complexe touristique Minh Vien…

La ZE de Chân Mây-Lang Cô, d'une superficie totale de 271 km², possède plusieurs atouts, dont le port maritime en eau profonde de Chân Mây capable d'accueillir des navires de plus de 50.000 tonnes, et d'un accès facile à la baie de Lang Cô - l'une des 32 plus belles du monde - et à la Nationale 1A.

Le Comité de gestion de la ZE de Chân Mây - Lang Cô prend actuellement de nombreuses mesures et politiques préférentielles pour attirer davantage d'investisseurs.

Située à près de 70 km au sud de la ville de Huê, Lang Cô est l’une des baies offrant les conditions et les paysages les plus naturels du Vietnam. S’étendant sur une superficie de 42 km2 et constituée d’une plage de 10 km, la baie de Lang Cô offre des conditions favorables au développement de différents types de tourisme.

Lang Cô a été répertoriée comme l'une des plus belles baies du monde le 16 mai 2009 par Worldbays Club. C’est la 3e au Vietnam à entrer dans ce club très fermé après celles de Ha Long (Quang Ninh, au Nord-Est) et de Nha Trang (Khanh Hoa, au Centre).

Le secteur touristique de Thua Thiên-Huê s’est fixé pour objectif d’accueillir plus d’un million de visiteurs d’ici 2025 et plus de 2,5 millions, dont 950.000 étrangers, pour générer un revenu de 7.000 milliards de dongs d’ici 2030. -VNA