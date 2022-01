Hanoi (VNA) – La Sécurité sociale du Vietnam (VSS) s’est efforcée d’accomplir ses tâches tout en déployant efficacement des politiques de soutien aux employés et aux employeurs touchés l’année dernière par l’épidémie de Covid-19.

Le programme d’aide d’une valeur de plus de 30.000 milliards de dôngs provenant du fonds d’assurance-chômage a été déployé. Photo: VNA



Au milieu des flambées épidémiques, la VSS a suivi de près la situation et a rapidement mis en œuvre des solutions flexibles pour garantir les droits et les intérêts des souscripteurs, contribuant à consolider la confiance du public dans les politiques de protection sociale du Parti et de l’État.

En particulier, le programme d’aide d’une valeur de plus de 30.000 milliards de dôngs provenant du fonds d’assurance-chômage, le plus important jamais réalisé, a été déployé jusqu'à présent.

Le directeur général de la VSS, Nguyên Thê Manh, a déclaré que le secteur avait tout mis en œuvre pour accélérer le décaissement de cette enveloppe d’aide, a fait usage des applications informatiques et minimisé les procédures tout en assurant l’efficacité.

Photo d'illustration: VNA



Lors d’une récente séance de travail avec la VSS, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le secteur avait suivi les directives du Parti, de l’Assemblée nationale, du gouvernement et du Premier ministre, et étroitement coordonné avec les ministères et les agences pour élaborer et consolider les politiques sociales, de santé et d’assurance-chômage.

Plus précisément, la VSS a redoublé d’efforts pour publier et mettre en œuvre des politiques à l’égard des employés et des employeurs touchés par l’épidémie de Covid-19 de manière rapide et efficace.

À la fin de 2021, le nombre de souscripteurs à l’assurance sociale était de plus de 16,5 millions, en hausse de 2,1% par rapport à 2020, alors que 13,4 millions d’autres ont souscrit à l’assurance chômage, en hausse de 0,4% en glissement annuel, et 88,8 millions à l’assurance maladie, en hausse de 0,9%.

Le nombre de souscripteurs à l’assurance sociale volontaires a progressé de 28% pour atteindre 1,4 million l’année dernière, dépassant l’objectif fixé de 1,94%. – VNA