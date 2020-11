Séance de travail entre une délégation de la VNA et les autorités de la province de Thua Thien-Hue (Centre), le 2 novembre. Photo : VNA

Thua Thien-Hue (VNA) – L’Agence vietnamienne d’Information (VNA) a remis 600 millions de dongs collectés auprès de son personnel au Front de la Patrie du Vietnam pour assister les sinistrés du Centre à régler les conséquences causées par les typhons et inondations de ces dernières semaines.

Lors d’une séance de travail avec les autorités de la province de Thua Thien-Hue (Centre) le 2 novembre, une délégation de la VNA dirigée par son directeur général Nguyen Duc Loi a déclaré partager les difficultés et pertes dues aux intempéries survenues ces derniers temps dans le Centre, dont la province de Thua Thien-Hue.

Au nom des dirigeants et des habitants de Thua Thien-Hue, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Le Truong Luu, a remercié la VNA pour sa solidarité. Il a informé le directeur général de la VNA des pertes humaines et matérielles causées par les typhons, crues et inondations dans sa province. Selon lui, les intempéries avaient fait 43 morts et disparus. Des centaines de milliers de maisons avaient été inondées sans compter plus de 15.000 arbres arrachés et la voirie ravagée. Les autorités locales de divers échelons avaient apporté des aides d'urgence aux sinistrés.

A cette occasion, la délégation de la VNA, en coopération avec la banque Bao Viet, a remis 80 cadeaux d’une valeur totale d’environ 100 millions de dôngs aux sinistrés dans les communes de Quang Phu et de Quang Tho dans le district de Quang Dien.-VNA