Forum intitulé « Promouvoir le flux de capitaux sud-coréens au Vietnam". Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le journal Viet Nam News, de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), a organisé le 18 octobre à Hanoï un forum intitulé « Promouvoir le flux de capitaux sud-coréens au Vietnam" pour célébrer le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée

La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang lors du colloque. Photo : VNA

Prenant la parole lors de l’ouverture du forum, la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a souligné que le Vietnam était le plus grand partenaire économique de la République de Corée au sein de l'ASEAN et aussi partenaire central dans sa "Nouvelle Politique vers le Sud". De nombreuses entreprises et groupes sud-coréens opèrent efficacement au Vietnam, a-t-elle déclaré.



Dans le contexte où la pandémie de COVID-19 est maîtrisée, le Vietnam et la République de Corée continuent d'avancer les activités de coopération pour la reprise économique et la croissance en cette période post-pandémique.



Selon les données du ministère du Plan et de l'Investissement, la République de Corée a investi, de 1988 à septembre 2022, plus de 80,5 milliards de dollars d'investissement direct étranger (IDE) au Vietnam, avec plus de 9.400 projets en vigueur.



En septembre, la République de Corée s'est classée deuxième parmi les 97 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 290 projets d'un capital total de 3,8 milliards de dollars.

Le chef du Département des investissements étrangers du ministère Plan et de l'Investissement, Do Nhat Hoang, a estimé que les entreprises sud-coréennes avaient grandement contribué au processus de développement socio-économique du Vietnam.

Ces deux prochaines années, les deux pays pourraient porter le commerce bilatéral et les investissements cumulés à 100 millions de dollars.

Le chef du Département de l'investissement étranger du ministère du Plan et de l'Investissement, Do Nhat Hoang. Photo : VNA

Le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de la République de Corée au Vietnam (KOCHAM), Bea Yong-geun, a déclaré que la République de Corée maintenait sa position de premier investisseur au Vietnam, avec plus de 9.000 entreprises opérant dans la production, l’énergie, la culture, l’éducation et le tourisme.



Le Vietnam dispose d'un écosystème d'investissement attrayant compte tenu de son emplacement stratégique dans la région, de sa main-d'œuvre abondante et de son environnement d'investissement ouvert, a noté le représentant de KOCHAM.



Présent au forum, le directeur commercial et marketing de la zone industrielle DEEP C, Koen Soenens, a déclaré que son entreprise continuait à étendre le réseau de nouveaux parcs industriels garantissant les critères verts et durables.- VNA