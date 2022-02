Photo souvenir de la délégation de la VNA avec les autorités de la province de Lao Cai. Photo: VNA

Lao Cai (VNA) - L'Agence vietnamienne d'Information (VNA) et le Comité populaire de la province de Lao Cai (Centre) ont déployé le 15 février le Programme de coopération dans la communication de 2022.

L'événement, organisé dans la province de Lao Cai, a vu la présence de Mme Vu Viet Trang, directrice générale de la VNA, de M. Dinh Dang Quang, directeur général adjoint de la VNA et des responsables des unités concernées, de M. Dang Xuan Phong, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti de Lao Cai, de M. Trinh Xuan Truong, président du Comité populaire de Lao Cai, ainsi que des responsables de services, d'agences et de secteurs de la localité.

Le Programme de coopération vise à promouvoir la communication sur les lignes directrices et les orientations du Parti, les politiques et les lois de l'État auprès des cadres, membres du Parti et personnes des groupes ethniques de la province, ainsi que l'image de la localité, du peuple, les résultats obtenus dans le développement socio-économique, le travail de construction du Parti de la province ; à renforcer le système politique et à assurer la défense nationale et la sécurité de la province et à présenter ses potentiels aux investisseurs nationaux et étrangers.

S'exprimant lors de l'événement, la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a souligné qu'en tant qu'agence d'information stratégique du Parti et de l'État, avec la fonction d'Agence d'information nationale, la VNA fournit des informations précises, objectives, fiables et rapides aux agences de presse nationales et étrangères.

La cheffe de la VNA a souligné que les unités concernées des deux parties continueront à travailler pour concrétiser le contenu du Programme de coopération. En conséquence, les unités relevant de la VNA veilleront à soutenir la province dans le travail d'information et de propagande sur le développement socio-économique, les affaires intérieures et extérieures et d'autres activités de la province sur les publications et les chaînes d'information de la VNA.

Pour sa part, M. Dang Xuan Phong, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti de Lao Cai, a affirmé que, dans le processus de construction et de développement, Lao Cai a toujours reçu l'attention des agences d'information et de la presse, en particulier de la VNA.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti a souligné que Lao Cai est prête à créer toutes les conditions favorables pour soutenir les reporters et les journalistes de la VNA et d'autres agences de presse dans leurs activités sur son sol. -VNA