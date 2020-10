Hanoi (VNA) – La filiales de l'Association vietnamienne des journalistes de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) en collaboration avec le Musée de la presse du Vietnam a organisé le 28 octobre un séminaire "La presse de la VNA dans le flux de la presse révolutionnaire vietnamienne".

Panorama du séminaire intitulé "La presse de la VNA dans le flux de la presse révolutionnaire vietnamienne". Photo : VNA

Le séminaire fait partie d'une série d'activités célébrant le 75e anniversaire de la fondation de la VNA (15 septembre 1945 - 15 septembre 2020); le 60e anniversaire 60 ans de la fondation de l'Agence d'information de Libération (Thông tân xa Giai Phong).Lors du séminaire, l'ancien directeur général de la VNA, Le Quoc Trung, a souligné: la VNA est toujours dans le flux de la presse révolutionnaire vietnamienne, informe rapidement les habitants dans et hors du pays des informations sur tous les aspects de la politique, de la vie et de la société… C'est aussi l'agence de presse qui reçoit rapidement des informations mondiales au service des dirigeants du Parti, de l'Etat et du peuple, et est considérée comme la principale agence de presse du Parti et de l'Etat.Lors du séminaire, les responsables, les journalistes, les rédacteurs et le personnel de la VNA ont écouté des histoires de journalistes chevronnés, de sorte que les jeunes générations ont compris les efforts à surmonter les difficultés des générations précédentes.Partageant des opinions lors du séminaire, la directrice du Musée de la presse du Vietnam, Tran Thi Kim Hoa, a exprimé ses remerciements à la VNA pour avoir accompagné, aidé et donné de nombreux documents précieux depuis le début de création du musée.Elle a souhaité continuer à accueillir de nombreuses délégations de fonctionnaires d'organisations, d'unités et de personnes pour visiter et étudier l'histoire du journalisme révolutionnaire au Vietnam en général, et la VNA en particulier.En particulier, le Musée présente des expositions pour les principales agences de presse du pays, y compris l'Agence vietnamienne d’Information. - VNA