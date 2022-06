Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale de sensibilisation et d’éducation du Parti, Nguyen Trong Nghia, a rendu visite et félicité le 21 juin à Hanoï l'Agence vietnamienne d’information (VNA), à l'occasion du 97e anniversaire de la Journée de la Presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin).

La VNA doit être le porte-parole fournissant et orientant les informations, promouvant le travail d'information pour l’étranger

afin que les amis du monde comprennent mieux le pays et l’homme du Vietnam, sa position et ses politiques, a souligné Nguyen Trong Nghia.

Il a reconnu les efforts, le développement, la créativité et l'innovation de la VNA. Il a hautement apprécié les efforts de la VNA pour orienter des informations. En particulier, les journalistes de la VNA ont toujours été présents lors de grands événements du pays pour les refléter, aider la population et les amis internationaux à comprendre les politiques, la position du Parti et de l'État, en particulier la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification, affirmant la position internationale et le prestige du Vietnam.



Nguyen Trong Nghia a précisé que la tâche importante actuelle de la VNA était de continuer à fournir des informations rapidement et à temps, de s'efforcer de remplir ses tâches assignées par le Parti et l'État.

S'exprimant à cette occasion, la directrice de la VNA, Vu Viet Trang, a précisé que ces dernières années, en mettant en œuvre la Résolution du Parti, la VNA avait renforcé des informations pour protéger le fondement idéologique du Parti et lutter contre les opinions erronées et hostiles. La VNA accompagne également les organes compétents dans la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs, en fournissant des informations précises et opportunes sur le traitement des affaires causant de grandes pertes de fonds publics, contribuant à affirmer la rigueur, la prédominance du droit et à renforcer la confiance du peuple en orientations, position et politiques du Parti et de l'État.

Les unités de la VNA reflètent la mise en œuvre des orientations, position et politiques du Parti et de l'État, et sont également un canal de critique et de collecte des commentaires de la population sur l’élaboration des politiques afin que celles-ci puissent entrer dans la vie de manière la plus efficace.

Lors des 31e Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), la VNA est en charge de la mission d'une agence du pays hôte transmettant aux amis internationaux l’image d’un pays ayant bien maîtrisé l’épidémie de COVID-19, prêt à s'ouvrir aux amis internationaux ainsi que le message d'une Asie du Sud-Est plus forte.

La VNA a mis en jeu les forces de ses 93 représentations dans le pays et à l'étranger ; de ses 20 unités d'informations, d'éditions, de centres de soutien à l'information et d’autres unités fonctionnelles pour remplis ses tâches. -VNA