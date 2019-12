Hanoi (VNA) – La visite officielle du 8 au 11 décembre en Russie de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, marquera un nouveau jalon dans la coopération parlementaire bilatérale, a estimé le 3 décembre le «Journal russe» sur son site Web.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân effectue du 8 au 11 décembre une visite officielle en Russie. Photo : quochoi.vn

Les relations russo-vietnamiennes ont été établies depuis le 18e siècle et ont été portées à une nouvelle hauteur au début du 20e siècle, couvrant les aspects politiques et sociaux, a indiqué le journal dans un article signé Vladimir Nikolaiev et Irina Umnova.

En 1994, le Vietnam et la Russie ont signé le Traité sur les principes fondamentaux de leurs relations d’amitié. En 2001, les deux pays ont signé la Déclaration commune de partenariat stratégique, et en 2012, la Déclaration commune sur le renforcement du partenariat stratégique intégral.



La coopération entre les organismes législatifs des deux pays ont joué un rôle important dans les relations bilatérales, a estimé le journal, notant que les accords signés par l’Assemblée nationale du Vietnam et les deux chambres de l’Assemblée fédérale de la fédération de Russie ont crée les bases juridiques pour une coopération renforcée entre les deux organismes législatifs.

Cette visite devrait ouvrir une nouvelle période de coopération entre les organismes législatifs des deux pays, marqué par la première session du Comité de coopération interparlementaire entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d’Etat de la Fédération de Russie, a-t-il déclaré.



Durant sa visite, sa première en Russie en tant que présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân s’entretiendra avec les hauts dirigeants russes sur les relations entre les deux pays dans tous les domaines : politique et diplomatie, économie et commerce, défense et sécurité, science et technologie, éducation et formation.



Elle participera également avec le président de la Douma d’Etat de la Fédération de Russie Vyacheslav Volodin à la première session du Comité de coopération interparlementaire entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d’Etat. – VNA