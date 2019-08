Hanoi, 21 août (VNA) - La visite officielle au Vietnam du Premier ministre australien, Scott Morrison, et de son épouse, les 22 et 24 août, devrait contribuer à promouvoir les relations entre les deux pays de manière efficace et concrète.

Le Premier ministre australien, Scott Morrison. Photo : AFP/VNA

Cette visite se déroule dans le cadre de relations bilatérales prospères et d'une confiance politique accrue, avec l'échange de délégations et de réunions de haut rang.

Le Vietnam et l'Australie ont officiellement établi des relations diplomatiques le 26 février 1973 et un partenariat intégral en 2009. Cette relation a été élevée à un partenariat stratégique en 2018 lors de la visite officielle en Australie du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc du 14 au 17 mars.



Les deux pays ont mis en œuvre efficacement le programme d'action pour la période 2016-2019 et en construisent un autre pour 2020-2022 afin de concrétiser le partenariat stratégique.

L'Australie a considéré le Vietnam comme un partenaire clé de l'ASEAN et un partenaire de développement efficace au cours du processus de réforme.

Les deux parties ont maintenu des mécanismes de coopération bilatéraux, notamment des réunions annuelles au niveau ministériel dans des domaines tels que la diplomatie, la défense et l'économie et des dialogues sur les politiques dans des domaines différents.

Les deux pays ont coopéré dans la défense et la sécurité nationales par le biais d'échanges de délégations et d'accords de coopération en matière de lutte contre la criminalité, de gestion des entrées et des sorties, de lutte contre la migration illégale, de partage d'informations et d'expériences, d'enseignement de l'anglais et de visites de navires de guerre.

Les deux parties ont signé un mémorandum d'accord sur la coopération en matière de formation des forces de maintien de la paix, de déminage en 2016. L'Australie a aidé le Vietnam à déployer sa tâche dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud en 2018.

L’Australie est le seul pays à avoir ouvert au Vietnam un centre de lutte contre la criminalité transnational, grâce auquel les deux pays ont échangé des informations et coopéré dans la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et le trafic d’êtres humains.

L'Australie est le partenaire de dialogue traditionnel de l'ASEAN (depuis 1974). Les deux parties ont mis en place un partenariat stratégique en 2014. L’Australie a salué le rôle joué par le Vietnam dans la région.

Les dirigeants vietnamiens et australiens ont affirmé à plusieurs reprises leur vision commune du maintien de la paix et de la stabilité dans la région, y compris la mer Orientale. Ils ont également mis l'accent sur le règlement des différends par des mesures pacifiques conformes au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS de 1982).

Actuellement, le Vietnam est le quatrième partenaire commercial de l'Australie dans les pays de l'ASEAN, tandis que l’Australie est le septième plus grand pays de l'Asie du Sud-Est. Les échanges bilatéraux ont augmenté de 8,8% en moyenne chaque année. Leur valeur d’échanges commerciaux ont augmenté de 19,3%, pour atteindre 7.700 milliards de dollars en 2018, les exportations vietnamiennes représentant près de 4 milliards de dollars. Au cours des six premiers mois de 2019, le montant total des échanges commerciaux était estimé à 3,84 milliards de dollars, soit une hausse de 6,1% sur un an.

À la fin du mois de juin, les investisseurs australiens avaient enregistré plus de 1,86 milliard de dollars dans 458 projets au Vietnam, se classant au 20e rang des 131 pays et territoires ayant des investissements dans le pays. Le Vietnam comptait 53 projets d'une valeur de 247 millions de dollars en Australie.

En tant que l’un des plus importants fournisseurs d’aide publique au développement (APD) au Vietnam (environ 66 millions de dollars par an entre 2013 et 2018), l’Australie a financé diverses infrastructures essentielles dans le pays, y compris le pont My Thuan de 61 millions de dollars et le pont de Cao Lanh de 108,7 millions de dollars.

Au cours de l'exercice 2019-2020, l'Australie a continué de financer 78,2 millions de dollars australiens (53,12 dollars américains) pour des projets de réforme économique, d'amélioration des capacités en matière d'égalité des sexes et d'amélioration des moyens de subsistance au Vietnam.

Le Vietnam et l'Australie partagent une histoire de coopération en matière d'éducation et de formation. L'Australie a offert de nombreuses bourses d'études à court et à long terme à des étudiants vietnamiens. Il fut un temps où le nombre de bourses accordées à des ressortissants vietnamiens atteignait 400, et il est maintenant maintenu à 100 chaque année. Actuellement, il y a environ 31.000 Vietnamiens diplômés et stagiaires en Australie.

En outre, il existe 18 programmes d’échange d’enseignement menés par des universités et des instituts dans les deux pays. En particulier, le plan New Colombo du gouvernement australien a attiré de nombreux étudiants et universitaires australiens au Vietnam. Environ 2.500 Australiens sont venus au Vietnam dans le cadre de ce programme en 2015-2019.

En ce qui concerne la science, la technologie et l'innovation, les deux pays ont annoncé la création du partenariat d'innovation Vietnam-Australie en novembre 2017 et le programme Aus4Innovation, un programme d'assistance au développement de 10 millions de dollars australiens, est en cours de mise en œuvre dans le cadre du programme d'innovation.

Son objectif principal est de renforcer le système d’innovation du Vietnam, de se préparer aux opportunités associées à l’Industrie 4.0 et de les saisir, ainsi que de contribuer à la définition du programme d’innovation en matière de science et de technologie du Vietnam.



Dans le tourisme, le nombre d’arrivées australiennes au Vietnam a augmenté au fil des ans. L'année dernière, le Vietnam a accueilli 386.934 touristes australiens, une hausse annuelle de 4,1%. Au cours des quatre premiers mois de cette année, le nombre a augmenté de 6,6% en glissement annuel pour atteindre 14.997.

Alors que le Vietnam et l'Australie ont commencé les accords réciproques de visas de travail et de vacances à partir de mars 2015, davantage de personnes ont des chances de visiter et de travailler dans les deux pays.

Il y a environ 300.000 Vietnamiens en Australie, ce qui constitue la 5ème plus grande communauté du pays.

Les deux parties ont bénéficié d'une solide collaboration dans les forums régionaux et internationaux tels que l'ASEAN, le Sommet de l'Asie de l'Est (EAS), la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et les Nations Unies (ONU).

Lors de son séjour au Vietnam, le Premier ministre Scott Morrison rencontrera d’excellents entrepreneurs des deux pays et s’entretiendra avec la force de maintien de la paix de l’ONU à l’Université de médecine militaire du Vietnam.

Sa visite marquera les relations solides entre le Vietnam et l’Australie.-VNA