La visite officielle du leader du PCV couverte par les médias chinois



Pékin (VNA) - Les médias chinois ont largement rendu compte de la visite ainsi que des activités du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong lors de sa visite officielle en Chine du 30 octobre au 1er novembre.

L'agence de presse Xinhua a rendu compte le 31 octobre de l’entretien entre le leader du PCV Nguyen Phu Trong et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), le président chinois Xi Jinping, à Pékin.

Selon Xinhua, lors de l’entretien, les deux dirigeants ont convenu de mettre en œuvre avec persistance de la devise "voisinage amical, coopération intégrale, stabilité durable et orientation vers l’avenir" et de l’esprit de "bon voisinage, bonne amitié, bonne camaraderie et bon partenariat’’, de consolider la tradition d'amitié, de renforcer les échanges stratégiques, de promouvoir la confiance politique, de contrôler correctement les désaccords et de pousser le partenariat de coopération stratégique intégrale Chine-Vietnam vers une nouvelle étape.

Le même jour, le journal "Nouvelles du soir de Pékin" a publié un article soulignant trois points particuliers de la visite. Premièrement, le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong est le premier dirigeant étranger à se rendre en Chine après le 20e Congrès national du PCC. Deuxièmement, il s'agit également de la première visite à l'étranger du secrétaire général du PCV après le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Troisièmement, c'est la première fois que la Chine accueille un dirigeant étranger en visite officielle après trois ans d'impact de la pandémie de COVID-19.

Selon le journal, les relations entre le Vietnam et la Chine se développent de manière fructueuse. Ces dernières années, grâce aux efforts conjoints des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, en particulier la coopération étroite entre les deux secrétaires généraux du Parti, les relations bilatérales ont été sur la bonne voie et se sont renforcées. - VNA